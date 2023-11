/VIDEO/ Formou happeningu se rozhodli podpořit pondělní stávku zaměstnanci a příznivci Základní školy Svobodná Písek a pod ni spadající mateřinky. Vzali hrábě, košťata a vařečky a vyrazili s transparenty ke Kamennému mostu. Happening provázela hudba a dobrá nálada.

ZŠ Svobodná v Písku podpořila stávku formou happeningu. | Video: Lucie Kotrbová

Základní a mateřská škola Svobodná se zapojila do pondělní stávky naplno stejně jako ostatní písecké základní školy, které zůstaly na jeden den zavřené. Zaměstnanci Svobodné však navíc uspořádali happening, kterým chtěli upozornit na to, proč stávkují.

„Učitelé nestávkují za své platy, ale za ty nejméně oceňované. Učitelé, ale především žáci potřebují školu jako fungující celek, tedy včetně lidí, kteří ve škole uklízejí, vaří, opravují a udržují zařízení, a dále těch, kteří se starají o integrované potřebné žáky," zní ze školy, která se tak postavila za své kuchaře, školníky, uklízečky, psychology, IT pracovníky, účetní či hospodářky, ale i asistenty a asistentky pedagogů.

Zdroj: Lucie Kotrbová

Ohledně zapojení do stávky zde byli všichni jednotní, jak potvrdili během dopoledne při happeningu. Pokud se zmenší tzv. PHmax, tedy maximální počet hodin výuky za týden, jak plánuje vláda, zaplatil by stát méně hodin výuky a bylo by nutné slučovat půlené hodiny. V případě ZŠ Svobodná jde například o hodiny jazyků, eurytmie, keramiky, řezby, informatiky a dalších.

„Ubyl by tak prostor pro to nejdůležitější – osobní přístup a zpětnou vazbu žáků. Právě na kvalitních uměleckých předmětech a osobním přístupu k žákům je přitom založena samotná koncepce waldorfské školy. I proto k nám rodiče své děti dávají," uvádí na webu školy její ředitel Miloslav Machač, který se happeningu spolu s ostatními zaměstnanci zúčastnil.

Do stávky se v pondělí zapojily všechny základní školy v Písku zřizované městem i řada středních škol a učilišť. Někde zvolili symbolickou formu podpory, tedy škola zůstala v provozu. V některých školách na Písecku pak stávkovali jen částečně, tedy zůstal otevřený například jen první stupeň nebo jen mateřinka a podobně.