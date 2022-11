Stávka na rakouské dráze se dotkne i Čech. Vlaky dojedou jen k hranicím

Rakouské odbory kvůli sporu o platy chystají na pondělí celodenní stávku na železnicích. Dotknout by se měla všech spojů, včetně těch s Českem. Jak na svém webu upozornily České dráhy, mohou se omezení v dálkové dopravě projevit už v pondělí a také v úterý. Nepojedou ani přeshraniční spoje, to se v Jihočeském kraji týká spojů z Prahy do Lince a zpět. Ty skončí v Rybníku na Lipensku a zamíří zase do Prahy.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek