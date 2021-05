V památníku, který připomíná nejslavnějšího českého vojevůdce Jana Žižku z Trocnova, už se zřetelně rýsují objekty, které vytvoří nový archeopark. Součástí různých vylepšení současných expozic v památníku bude třeba i replika husitského bojového vozu.

Hlavní slovo mají při stavbě tradiční technologie, jejichž použití má zmapovat i dokumentární film. Právě použití starých řemeslných technik přitom způsobilo, že Jihočeský kraj jako investor dlouho hledal firmu, která by archeopark postavila. Výběrové řízení se vyhlašovalo několikrát. Trocnovský areál patří pod Jihočeské muzeum. Dnes je v areálu třeba muzejní expozice. Stavby, které mají v areálu přibýt, by podle ředitele Jihočeského muzea Františka Štangla ukazovaly bydlení nižší šlechty a selského stavu v době kolem roku 1400, tedy v časech Jana Žižky. Vzniknout má jeden zemanský dvorec a jedno selské obydlí s příslušným zázemím, celkem 14 objektů.

Na šlechtickém obydlí už nyní novotou svítí nová šindelová střecha. V areálu se předpokládá pokrytí střechy zemanského domu šindelem a ostatních objektů došky. V sousedství největšího stavení už je možné na některých dalších objektech vidět třeba hotové krovy. Staveniště je ovšem veřejnosti nepřístupné, takže pozorování je možné pouze zpoza oplocení.

Aktuální představa o podobě stavení, kde mohl v mládí žít Jan Žižka není identická s modelem, který byl součástí starší muzejní expozice památníku. Do nového pojetí se totiž promítly současné historické poznatky. Každý návštěvník by měl mít možnost své fantazii popustit uzdu už příští rok. To má být hotova první etapa archeoparku. Bude pak možné porovnat si novou repliku dvorce s dochovanými základy někdejšího středověkého objektu, který odkryly v minulosti archeologové i se starším modelem. Celý archeopark má být hotov v roce 2024 a investorem je Jihočeský kraj.