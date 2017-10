Stavební suť z kasáren bude město prodávat za 80 korun

Písek – Radní města rozhodli, že recyklovaná stavební suť z areálu bývalých Žižkových kasáren se bude prodávat.

Žižkova kasárna v Písku (ilustrační foto). Foto: archiv Deníku

„Obrací se na nás především stavební firmy, že mají o suť zájem, proto jsme se rozhodli dát ji k prodeji,“ vysvětlil místostarosta Písku Josef Knot.



Prodá se však jen část suti, část dostanou Lesy města Písku na úpravu lesních cest.



Stavební suť se bude prodávat za osmdesát korun za kubík. Peníze z prodeje aspoň malou částí přispějí na pokrytí nákladů na demolici budov a vyklizení areálu bývalých Žižkových kasáren. Za to město zaplatilo přes šest milionů korun.



V současné době je areál vyklizený a čeká na možné investice. Jednou z nich by měla být stavba sportovní haly.

Podle výsledků ankety, do které se na webu Píseckého deníku zapojilo 61 lidí, by zde měl být kromě sportovní haly také bazén. Tak by si to představovalo 45 čtenářů, tedy 74 procent účastníků ankety. Šest lidí tady chce byty a kanceláře, pět lidí sportovní halu a workoutové hřiště, tři hlasy dostal park a po jednom hlasu obchodní centrum a parkovací dům.