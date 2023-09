Nový školní rok zahájili také v Protivíně. Základní škola, která letos slaví 120 let od otevření, prochází od roku 2018 rozsáhlou rekonstrukcí. Každé letní prázdniny zde děti vystřídají stavebníci. Do oprav se zatím dalo kolem čtyřiceti milionů korun.

Zahájení školního roku v Základní škole Protivín. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

V pondělí se vrátili do lavic také žáci v Protivíně. Někteří do nových tříd, jelikož i o letošních prázdninách pokračovala rekonstrukce, na které škola s městem pracuje posledních šest let. Začalo se výměnou kotle, následovala nová fasáda, střecha a okna. Poté přišly na řadu vnitřky, tedy toalety, učebny, sborovna a ředitelna i koridor spojující budovy školy. „Vždy jsme museli zkrátit školní rok o pár dní, což bylo možná komplikací pro rodiče, ale díky tomu jsme v září měli školu připravenou na zahájení školního roku," poznamenala ředitelka základní školy Tamara Vojtěchová.

V příštím roce je v plánu druhá - východní část pavilonu prvního stupně, na kterém se začalo dělat letos. „Poté bude zbývat už jen jídelna a gastroprovoz," zmínila ředitelka.

Podle starosty města Jaromíra Hlaváče bude na gastroprovoz třeba kolem dvaceti milionů korun. „To určitě nebude příští rok, ale rádi bychom to stihli do konce tohoto volebního období," podotkl s tím, že dosud stála rekonstrukce školy zhruba 40 milionů korun. Městu se podařilo ji částečně pokrýt z dotací.

Hlavní budova školy je z roku 1903, otevřela se 3. října. Letos ji tedy čeká 120. výročí. Později se přistavěl pavilon prvního stupně, školní jídelny a nakonec koridor, který budovy propojil. Školu aktuálně navštěvuje 377 žáků v osmnácti třídách. Z toho je 19 ukrajinských dětí.