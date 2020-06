„Postupně se dokončují čtvery toalety a umývárny, které budou sloužit jako zázemí jednotlivých tříd. Dokončuje se elektroinstalace, podlahy a výmalby,“ nastínila radní města Marie Hrdinová s tím, že zmizela i poslední část propojovacího koridoru mezi starými budovami mateřské školy.

Dokončují se venkovní dlážděné chodníky a terasy. Zahradnické úpravy okolí školky provede podle Marie Hrdinové odborná firma podle schváleného projektu. Chybět nebudou ani nové herní prvky.

Provoz ve stávající mateřské škole bude od 1. do 10. července a od 17. do 31. srpna omezen, bude otevřena pouze jedna třída. V době od 13. července do 14. srpna bude provoz zcela přerušen. „V této době nebude v provozu ani školní jídelna, která nabízí obědy i pro veřejnost. Hlavní školní prázdniny budou po červencové kolaudaci stavby využity ke stěhování vybavení tříd mateřské školy tak, aby provoz v novostavbě mohl být zahájen od 1. září,“ uvedla mirovická radní.

Vzhledem k velkému zájmu rodičů o umístění dětí bude podle ní od září navýšena kapacita o jednu třídu, čímž se plně využijí všechny nově vybudované prostory.