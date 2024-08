České Budějovice

V Českých Budějovicích si vůbec netroufnou odpovědět na dotaz, s jakou lhůtou na vyřízení žádosti přibližně počítat. „Měsíc to určitě nebude,“ říká tazatelům úřednice omluvným tónem. „Jsme zavalení žádostmi, které lidé podali na poslední chvíli v červnu, k naší běžné agendě ještě přibyla spousta staveb z oblasti dopravy a životního prostředí, ale i ze stavebních úřadů v okolních městech, situace je opravdu kritická,“ přibližuje, do jak dlouhé fronty se bude řadit žádost, kterou by nyní člověk zadal do Portálu stavebníka. A jiná cesta nevede.

O stavební povolení už musí od letošního července každý žádat digitálně. „Pokud už vám někdo dělá projektovou dokumentaci, obraťte se na něj,“ poradili na stavebním úřadě v krajském městě nešťastnému laikovi. Právě lidé „od fochu“ by měli vědět, jak s portálem, který pořád nefunguje úplně ideálně, pracovat. „Obrací se na nás i lidé, kteří se nedostanou dál než na první stránku portálu,“ přidává pracovnice úřadu zkušenosti některých žadatelů, když vstřícně vysvětluje, jak postupovat. A přesto, že sama současnou situaci hodnotí slovy „žádná sláva“, neztrácí optimismus. „Třeba se to brzy rozjede, jak má.“

Strakonice

„Do konce roku s povolením raději nepočítejte,“ upozorňují žadatele zaměstnanci stavebního úřadu ve Strakonicích. Zatímco před startem nového systému podle svých slov těm, kdo měli v pořádku všechny podklady, dokázali do šesti neděl dát potřebné razítko, teď sami nemají představu, jak dlouho může proces trvat. „Bylo by to věštění z křišťálové koule,“ nechtějí slibovat ani přibližný termín. „Může to být měsíc, dva, tři i déle, záleží na tom, jak bude systém fungovat, s tím my bohužel nic neuděláme,“ krčí rameny.

Písek

V asi půlročním skluzu jsou aktuálně s vyřizováním žádostí na odboru výstavby písecké radnice. „Máme tu třikrát víc podání, než je obvyklé, která lidé dávali ještě před prvním červencem postaru. K tomu chodí nové žádosti. A s novým systémem jsou pořád problémy, i když je to každý den o trochu lepší,“ přibližuje zdejší úřednice na dotaz, jak dlouho bude trvat vyřízení stavebního povolení. K urychlení radí žádost podávat kompletní včetně všech potřebných vyjádření a stanovisek. „Pak by se to mohlo stihnout do konce roku,“ odhaduje pro případ, že si stavebník pospíší. Ačkoli má digitální systém fungovat tak, že by už občan s úředníkem měl komunikovat jen prostřednictvím portálu, stále se v něm ukazuje řada nedostatků. Laik z něj například nevyčte, jak by měla bezvadná žádost vypadat. „Pořád je lepší domluvit si osobní schůzku, kde všechno projdeme a poradíme, co budete potřebovat,“ nabízejí v Písku.

Netolice

Podobně ochotně reagují na stavebním úřadě v Netolicích na Prachaticku a sami navrhují, aby se stavebník přišel na úřad poradit. „U rekonstrukce bychom třeba mohli najít cestu, close info Zdroj: Pixabay zoom_in Ilustrační fotojak ji zvládnout se stavebními úpravami, které nepotřebují povolení,“ snaží se lidem vyjít vstříc. Pokud se ale bez povolení neobejdete, i mimo velká města budete potřebovat trpělivost. Nefunkční digitální systém trápí úplně stejně Prahu i malé jihočeské město. „Kdo může, tomu doporučujeme s podáním žádosti počkat, až to skutečně bude fungovat. Teď ani není jisté, že se žádost z portálu dostane na stavební úřad,“ zmiňuje pracovnice úřadu peripetie, se kterými se už někteří její kolegové v republice setkali.

Vyšší Brod

Blázinec zažívají i na stavebním úřadě ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku. „Pořád máme problémy s prací v novém systému, program není úplně funkční,“ naznačuje jeden ze zádrhelů zdejší úřednice. Tím druhým je podle ní poměrně dost žádostí, které dorazily na úřad před účinností nového zákona. Podtrženo, sečteno, ani na menším městě nechtějí slibovat, že do měsíce alespoň stihnou zahájit stavební řízení. Spolehnout se ale i tady můžete, že vám vysvětlí, jak se do Portálu stavebníka propracovat, kde hledat rady a ubezpečí vás, že podat žádost digitální cestou při troše trpělivosti zvládnete.