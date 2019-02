České Budějovice - Ředitelství silnic a dálnic může zahájit stavbu části obchvatu Českých Budějovic mezi Hodějovicemi a Třebonínem, což je jedna z největších chystaných dálničních staveb dneška. Zahájení stavby brzdilo vyřazení nejlevnější nabídky, se kterou přišlo italsko-turecké sdružení firem Astaldi a IC Ictas (IC İçtaş İnşaat Sanay ve Ticaret).

Stavba dálnice D3 v úseku Bošilec - Ševětín. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Vyřazené sdružení podalo námitku, kterou ŘSD odmítlo, načež se čekalo, zda se Italové s Turky neobrátí na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Lhůta nyní uplynula a antimonopolní úřad žádné podání neeviduje, což potvrdil mluvčí Martin Švanda.



„Nyní se obrátíme na druhého v pořadí a vyzveme ho k součinnosti,“ doplnil mluvčí ŘSD Jan Studecký. Stavba by podle něj měla začít v příštích týdnech, nejspíš v únoru či březnu. Druhým v pořadí je sdružení rovněž s italskou účastí: Salini Impregilo a Doprastav. To přišlo s cenou 5,8 miliardy. Vyřazená nabídka zněla na 3,944 miliardy, podle ŘSD ale byla podezřele nízká a vykazovala řadu nesrovnalostí. Výběrová komise proto doporučila druhého v pořadí.



Ministr dopravy Dan Ťok koncem listopadu sliboval, že zmíněná jižní část obchvatu krajského města se začne stavět ještě před koncem roku 2018. To se nepodařilo. Stavba má trvat 42 měsíců. Horší je to ale se severní částí obchvatu v úseku Úsilné – Hodějovice, která je zatím u antimonopolního úřadu. Tam se trochu paradoxně obrátilo právě sdružení Astaldi a IC Ictas, ačkoliv nepodalo nabídku. Důvodem jeho stížnosti mají být údajné netransparentní změny v zadávací dokumentaci. V prvním stupni ÚOHS stížnost zamítl, firmy ale podaly rozklad k předsedovi úřadu.



Stavby úseků nemusejí být zahájeny ve stejnou dobu, ŘSD je chce ale zprovoznit ve stejný okamžik.

Jan Šindelář

Za kolik chtěly stavět firmy D3 – úsek Hodějovice – Třebonín

předpokládaná cena podle projektu: 5,954 miliardy korun.

1. Astaldi (Itálie) + IC Ictas Insaat Sanay ve Ticaret (Turecko) 3,944 miliardy Kč.

2. Salini Impregilo (Itálie) + Doprastav a.s. (org. složka Praha) 5,804 miliardy Kč

3. Porr 6, 128 miliardy Kč

4. Eurovia CS + Metrostav + Strabag + Swietelsky 6,164 miliardy Kč.