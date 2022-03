Stavba obchodního centra v Milevsku je hotová. Obchody otevřou na Velikonoce

Stavba obchodního centra MyBox v Milevsku, která loni v létě začala, je hotová. Obchodníci, kteří si jednotlivé prodejny pronajali, mají nyní zhruba měsíc na to, aby vše připravili. Do Velikonoc by se mělo obchodní centrum otevřít zákazníkům.

Stavba obchodního centra v Milevsku je hotová. Obchody otevřou na Velikonoce. | Foto: Zdeněk Zuntych

Obchodní centrum na Píseckém předměstí nabídne devět provozoven. Ze svého stávajícího místa se sem přesune Albert, zastoupeny budou také obchody Dm drogerie, KIK, Planeo elektro, Banquet, Akvazoo, Traficon a počítá se také s rychlým občerstvením. Slavnostní otevření je v plánu na polovinu dubna. "Stavba i její zprovoznění probíhá podle dohodnutého harmonogramu,“ poznamenal Ondřej Křivanec, výkonný ředitel česko – nizozemské společnosti Fidurock, která je investorem akce. Stavebníci se museli poprat s náročnějšími geologickými podmínkami. Jednak se jedná o svažitý pozemek, jednak část centra stojí na skále. "To ovlivnilo způsob provádění inženýrských sítí a založení objektu," zmínil Pavel Rouha, ředitel závodu Pozemní stavby Jih SWIETELSKY stavební. Následně byl podle něj průběh stavby plynulý. "Přestože jsme se v době covidové pandemie nevyhnuli opožděným dodávkám některých materiálů i absenci nemocných pracovníků, podařilo se nám předat stavbu v dohodnutém termínu," doplnil. Stavba dálnice se rozjela naplno. S tím souvisí i první uzavírky Součástí stavby v Blanické ulici byla také okružní křižovatka, parkoviště pro 99 osobních aut, kompletní infrastruktura i přechod pro chodce směrem k sídlišti. „Vybudování okružní křižovatky bylo spolu s novým chodníkem k obchodnímu centru z nedalekého sídliště významnou součástí projektu a podmínkou k jeho povolení,“ vysvětlil Pavel Rouha. Po dokončení převezme bezúplatně část vybudované infrastruktury od investora město Milevsko. Jedná se o kanalizaci, okružní křižovatku či osvětlení a darem získá rovněž část pozemků. To mu v budoucnu umožní vybudovat novou komunikaci, neboť samotný městský pozemek není dostatečně široký.

