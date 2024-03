Písečtí se letos konečně dočkají skateparku, jehož výstavba se loni odložila. Bude stát na kraji sídliště Portyč na místě nevyužívaného multifunkčního sportovního hřiště.

Na sídlišti Portyč vznikne nový skatepark. | Foto: MÚ Písek

Během června by měly začít práce na výstavbě nového skateparku na Portyči. V plánu byl původně už loni, ale město nakonec muselo zrušit výběrové řízení jako neúspěšné, jak vysvětlil starosta Písku Michal Čapek. „Kvůli časovému vytížení specializovaných firem se zakázku nepodařilo vysoutěžit," uvedl s tím, že tentokrát se do výběrového řízení přihlásily dvě firmy. Nejnižší nabídku ve výši 9,3 milionu korun bez daně předložila společnost Imperial Bau. Jak starosta doplnil, jedná se o firmu, která dělala například podobné hřiště v Třeboni.

Skatepark, který vyroste na místě nevyužívaného multifunkčního sportovního hřiště, bude tvořen modelovanou betonovou plochou a ocelovými doplňky. Vhodný bude i pro jízdu na koloběžce nebo kole. Město se na jeho vybudování pokusí získat dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Na sídlišti Portyč vznikne nový skatepark. V plánu je také parkoviště

Práce by měly být zahájeny v červnu a do čtyř měsíců by mělo být hotovo. Na plochu o rozloze zhruba 800 metrů čtverečních jsou navrženy různé překážky, které budou uskupeny do bloků podle různých skateboardových disciplín. Budou také odstupňovány podle náročnosti. Jejich uspořádání vyšlo z návrhů místních skateboardistů, jak připomněla mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová. „Deska skateparku a oblé či šikmé stěny budou ze železobetonu," dodala.

Skatepark by měl být volně přístupný, potvrdil starosta Michal Čapek. „Nejedná se podle mého o vyloučenou lokalitu, jak někteří tvrdí. Stává se sociálně příjemnější," poznamenal. Vzhledem k tomu, že je v místě také služebna městské policie a funguje tu i asistent prevence kriminality, bude možné zajistit častější dohled nad tímto volně přístupným sportovištěm.