Mirovice - Mirovičtí dostanou na školku dotaci 20 milionů korun. Musí je ale proinvestovat ještě letos, jinak o ně přijdou.

Jedna z budov školky v Mirovicích, kterou nahradí nová stavba. | Foto: Deník/ Stanislava Koblihová

Dvě staré budovy mateřské školy v Mirovicích nahradí nová stavba se čtyřmi třídami. Podle starosty Josefa Vejšického by se mělo s pracemi začít v červenci a do listopadu by měla stát hrubá stavba. „Máme přislíbenou dotaci 20 milionů korun z Ministerstva financí. Podmínkou ale je, že musíme ještě letos proinvestovat včetně spoluúčasti města přes dvacet milionů korun,“ vysvětlil Josef Vejšický. Součástí projektu je i demolice stávající školky. Její novější budovu bude nutné zbourat co nejdříve, aby nepřekážela stavbě. Přípravy trochu zkomplikovalo opakované výběrové řízení. Ve druhém kole byla vybraná společnost NEMA s částkou 39,6 milionu korun bez DPH.