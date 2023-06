V současné době se podle jeho slov ještě stále pracuje na potřebné dokumentaci. Samotná stavba je pak plánovaná na dvě stavební sezony. To znamená, že v prvním roce budou práce probíhat převážně pod stávajícím mostem a samotná demolice mostu se uskuteční až během druhého roku stavby. „Kdy přesně ale stavba začne, bohužel nyní říct nedokážu," poznamenal mluvčí.

Na špatný technický stav mostu u Protivína se přišlo během průzkumů, které se začaly provádět na předpjatých konstrukcích po pádu dálničního mostu v italském Janově nebo lávky přes Vltavu v pražské Troji. Jak tehdy uvedla ředitelka jihočeského Ředitelství silnic a dálnic Vladimíra Hrušková, předpětí, které v konstrukci protivínského mostu je, je uvolněné a je třeba počítat s tím, že půjde celý k zemi.

Most u Protivína, po kterém vede silnice I/20, půjde k zemi. Není v dobrém stavu

Zásadní problém bude stavba znamenat pro dopravu. Neexistuje totiž vhodná objízdná trasa, a to především pro kamionovou dopravu. Komplikací bude také to, že pod mostem je zastavěné území. Kromě vlakového nádraží a kolejí jsou tady také domy či výrobní podnik.

Komunikace I/20 mezi Pískem a Českými Budějovicemi se má v příštích letech zásadně proměnit. V plánu je její rozšíření ze dvou na tři pruhy v takzvaném uspořádání 2+1. Jedná se o tři jízdní pruhy, z nichž prostřední se v pravidelných intervalech střídá pro oba směry jízdy. Systém, který řidiči znají především ze zahraničí, má zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy.

První úsek, který se bude dělat, je necelých sedm kilometrů mezi Protivínem a Vodňany. Jeho součástí má být i mimoúrovňové křížení u protivínské Normy. I zde pokračují práce na přípravách. Zatímco loňský předpoklad termínu zahájení byl přelom let 2023/2024, dnes už to vypadá spíš na rok 2025. „V současné chvíli se dokončuje čistopis dokumentace pro stavební povolení," informoval za ŘSD Adam Koloušek s tím, že až bude hotov, může být zahájena inženýrská činnost. „Zahájení stavby na přelomu let 2023/2024 však není úplně reálné," doplnil. Předpoklad je podle něj prozatím rok 2025, pokud nenastanou nějaké komplikace.

Silnice z Písku do Budějovic je považována za jednu z nejnebezpečnějších v kraji. Je zde několik úseků, kde se často stávají i tragické dopravní nehody. Jedním z nich je právě i křižovatka u Protivína.