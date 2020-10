Hotové jsou inženýrské sítě, pomalu se zahajuje i pokládka chodníků a realizace osvětlení. Práce podle ředitele závodu Správy a údržby silnic v Jindřichově Hradci Josefa Tolknera začaly počátkem léta, nyní už se přiblížily závěru. „Stavba kruhového objezdu Slavonice jsme zahájili v červnu, předpoklad dokončení je v listopadu,“ upřesnil s tím, že zhotovitel postupuje podle plánu.

Zdroj: Archiv SÚS Jindřichův Hradec

NEJBEZPEČNĚJŠÍ ŘEŠENÍ

Předmětem zakázky je dle jeho vyjádření změna stykové křižovatky, která sice byla prostorná, ale tvarově neuspořádaná. „Okružní křižovatka je nejbezpečnějším typem křižovatky. Dále je součástí vybudování nebo oprava kanalizací, vodovodu, chodníků veřejného osvětlení a místního rozhlasu,“ vyjmenoval Josef Tolkner.

NÁKLADY: Finanční podíl Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na realizaci stavby kruhového objezdu ve Slavonicích činí 5,2 milionu korun bez DPH, město Slavonice hradí částku 5,8 milionu bez DPH, která pokrývá zejména nové sítě a chodníky.

Jak doplnil slavonický starosta Hynek Blažek, na počátku se vyskytly problémy s objízdnými trasami. Objížďka vedla totiž mimo město a řidiči včetně nákladních dopravců si zkracovali cestu centrem. „Jednalo se hlavně o poškození městských komunikací, ke kterým se nikdo nehlásí, což je smutné. Za problémy mohla oprava mostu na stejné páteřní komunikaci, která byla v září dokončena. Nyní se dopravní situace výrazně zklidnila,“ vysvětlil, že v současnosti je doprava řešena za pomocí semaforů a jezdí se přes polovinu křižovatky.

DLOUHODOBÁ ZÁLEŽITOST

Řešení problémového křížení, které vede od rakouských hranic, je dlouhodobou záležitostí. Už minulé vedení města si před 12 lety nechalo zpracovat projekt na kruhový objezd. „Čtyřramenná křižovatka vzhledem k nezadržitelnému růstu dopravního zatížení celkově a směrem do Rakouska zvláště je určitě krokem k bezpečnějšímu provozu podle moderních trendů,“ soudí Hynek Blažek, který má zároveň pochopení pro odpůrce stavby.

Petici, která čítala asi stovku podpisů, ještě před zahájením rekonstrukce město předalo Jihočeskému kraji, ten ji však zamítl. „My jsme ji projednali, protože vše má dva pohledy jako mince,“ sdělil starosta města, kde žije na 2 500 obyvatel.

OMEZENÍ PODNIKÁNÍ

Budovaný kruhový objezd mimo změnu vzhledu a přechodné dopravní potíže diskriminuje i místní obyvatele ve svobodném podnikání. Trápí je tak nejen opatření kvůli koronaviru, ale i omezený přístup zákazníků do lokality. „Pro jednoho místního obchodníka to může být i likvidační, což mě velmi mrzí,“ podotkl Hynek Blažek s tím, že by uvítal v tomto směru lepší komunikaci s krajem. Na druhou stranu je si vědom, že nebezpečná křižovatka potřebovala úpravu. „Byla nešťastně řešená a často zde docházelo k nehodám,“ uzavřel.