Stavba je rozdělená do pěti úseků, stavět se ale budou všechny najednou. „Jsme první vláda, které se podařilo výstavbu dálnice prostřednictvím PPP připravit a skutečně zahájit. Předchozí pokus o dostavbu D1 z roku 2002 skončil fiaskem, kvůli netransparentnosti musel být nakonec zrušen. Ve světě se ale touto formou staví například i nemocnice,“ řekl premiér Andrej Babiš.

Přípravné práce na stavbě dálnice jako například kácení stromů, probíhají podél trasy budoucí dálnice už od března. Hrubé stavební práce by měly začít během července. Jejich průběh ale mohou narušit nečekané nálezy. „Na konci války se tady střetly dvě armády, takže čekáme nějaké pyrotechnické nálezy. Také z hlediska archeologie je v místě stavby dost významných lokalit, které se musí prohlédnout,“ poznamenal Dalibor Cvach, ředitel společnosti DIVia stavební.

Nová část dálnice D4 výrazně uleví některým obcím. Například z Čimelic na Písecku odvede kamionovou dopravu.

Zároveň urychlí cestu do z jihu Čech do Prahy. Dopravních omezení kvůli stavbě se řidiči zatím nemusejí obávat. „V letošním roce nepředpokládáme, že by stavba D4 nějakým způsobem omezila řidiče. Významnější vliv stavby na provoz lze očekávat až v průběhu roku 2022 a letech následujících,“ uklidnil řidiče mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Součástí stavby bude také 40 mostů a dvě odpočívky s čerpacími stanicemi i dobíjecími stanicemi pro elektromobily. První řidiči se po dálnici D4 projedou v prosinci roku 2024.