Na přelomu listopadu a prosince se po 183 dnech z Milína přesunul hustý provoz a doprava na nově dokončený úsek dálnice D4. Jak uvedla mluvčí společnosti Via Salis Daniela Pedret, počínaje prvním prosincovým dnem je zprovozněn doposud uzavřený úsek od mimoúrovňové křižovatky u motorestu Milín po křižovatku s ulicí 11. května.

„Mezi kilometry 49,8 a 51,2 se přitom již řidiči svezou po prvních téměř zcela dokončených metrech nové dálnice," informovala s tím, že v průběhu uzavírky od června do konce listopadu byla doprava vedena převážně ulicí 11. května přímo skrz obec. Milínem tak projíždělo denně až 12 tisíc aut, čímž se dočasně zařadil mezi nejfrekventovanější obce v Česku.

Projekt PPP (Public Private Partnership) D4 realizuje sdružení Via Salis složené z francouzských firem VINCI Highways a Meridiam. Investice zahrnuje projektování, financování a stavbu 32 km dálnice D4 z Příbrami do Písku a modernizaci a údržbu dalších 16 kilometrů již zprovozněných navazujících úseků. Stavba bude podle smlouvy se státem hotova v prosinci 2024 a dalších 25 let bude konsorcium dálnici provozovat. Stavební práce provádí společnost DIVia stavební, která patří do Skupiny VINCI Construction CS. Provoz a údržba na existujících téměř 16 kilometrech je od 1. 7. 2021 v rukou společnosti Via Salis Operations, vlastněné ze 100 % VINCI Highways.