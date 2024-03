Co letos čeká řidiče na D4? Nová silnice bude i od Krašovic k Nové Hospodě

V průběhu prvního pololetí se budou též postupně připravovat všechny vozovky, na které budou kromě podkladových vrstev ze štěrků a kamení položeny asfaltové vrstvy. „Finální, takzvané obrusné vrstvy, po kterých budou jezdit automobily, budeme pokládat až v létě, aby nebyly zatíženy nebo poškozeny stavební technikou,“ poznamenala Daniela Pedret s tím, že na jaře také začnou hlavní práce na stavbě odpočívek u Krsic. Bude se dělat kanalizace, kabeláž, elektrika, voda, toalety, čisticí stanice či položení vozovek a souběžně se v lokalitě začnou stavět dvě čerpací stanice Shell, jejichž součástí bude například občerstvení Burger King.

Zatímco v loňském roce vyrostla většina ze čtyřiceti mostních konstrukcí na trase do fáze hrubé stavby, letos na nich budou pokračovat další práce jako pokládka izolací, budou se klást jednotlivé vrstvy vozovky nebo dodělávat zábradlí.

Mimořádně důležitou součást stavby představuje komplexní informační systém. „Proto již od startu stavební sezony začínáme s pokládkou kabeláže, která se bude sbíhat v operačním středisku u křižovatky Lety,“ podotkla mluvčí s tím, že aktuálně je areál ve fázi hrubé stavby a do poloviny roku musí být budovy připraveny tak, aby v nich mohla být zahájena instalace kabelů a postupné zapojování a zprovozňování informačního systému. V sousedství střediska současně vyroste provozní budova pro dálniční policii.

Podzimní měsíce budou věnovány desítkám dokončovacích prací, testování a ověřování funkčnosti všech prvků dálnice. V prosinci by pak mělo být zcela hotovo.

Projekt PPP (Public Private Partnership) D4 realizuje sdružení Via Salis, za kterým stojí francouzské společnosti VINCI Highways a Merdidam. Investice zahrnuje projektování, financování a stavbu 32 km dálnice D4 z Příbrami do Písku a modernizaci a údržbu dalších 16 kilometrů již zprovozněných navazujících úseků. Stavba bude podle smlouvy se státem hotova v prosinci 2024 a dalších 25 let bude konsorcium dálnici provozovat. Všechny stavební práce provádějí společnosti ze Skupiny VINCI Construction CS pod vedením její společnosti DIVia stavební.