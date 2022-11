Bruslení bude otevřeno nejpozději v pátek 25. listopadu s denním provozem od 10 do 21 h. „Vstup do adventního městečka rozsvítí krásné brány, vyhlídková věž a vánoční vyhlídkové kolo umožní výhled na adventní městečko z výšky. Budeme mít pro návštěvníky připravenou půjčovnu bruslí a zázemí,“ vyjmenovává Lenka Střítecká, co všechno letos příchozí čeká.

Řemesla, kluziště, vyhlídkové kolo. Adventní trhy si letos užijete do Silvestra

Samozřejmě nebudou chybět ani adventní stánky a řada dalších atrakcí.