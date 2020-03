ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

V poliklinice ordinují praktičtí lékaři, pediatři, zubaři, ortopedie či oční. Telefonické kontakty do jednotlivých ordinací najdete na webových stránkách polikliniky. Vyvěšené jsou i na hlavním vstupu do budovy. Informaci o uzavření polikliniky dostali podle místostarosty všichni starostové ORP Milevsko s tím, aby informovali své občany.

Michal Horek zároveň vyloučil, že by byla důvodem uzavření nákaza některého z lékařů či sester, jako tomu je například ve Strakonicích. "Vůbec to s tím nesouvisí. Lékaři jsou tím nejdůležitějším, co máme, a neměli by být zbytečně vystaveni osobnímu kontaktu s pacienty, pokud to není nutné. S rozhodnutím naprosto souhlasím," poznamenal místostarosta.

Zdravotní sestra z ordinace praktického lékaře, která si nepřála uvádět jméno, potvrdila, že pacienti opatření respektují. "Volají, aby se poradili. Pokud jde o akutní případy, řešíme je," uvedla sestra s tím, že zatím nenarazila na nikoho, kdo by informaci nepřijal v klidu a nerespektoval ji. Z ordinace zároveň telefonují objednaným pacientům a v případě neakutních záležitostí je odkládají.

V Milevsku v pondělí ráno zasedal krizový štáb, který mimo jiné řešil také omezení vstupu do dvou budov městského úřadu. Doporučení státu je, aby se úřední hodiny snížily na tři hodiny denně v pondělí a ve středu. V Milevsku budou v pondělí a středu od 9 do 10.30 a od 14 do 15.30 hodin. "Lidé musí nejprve zavolat a osobně přijít jen v opravdu nutných případech. V tomto budeme kopírovat systém na poliklinice," uvedl Michal Horek.

Opatření na poliklinice platí do odvolání, opatření na úřadě po dobu krizového stavu, nejméně tedy do 24. března.