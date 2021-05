K významným prodejům podle něj patřil například prodej pozemků v areálu technických služeb v Českých Budějovicích za 13,6 milionu, bývalého rekreačního zařízení Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje za 5,25 milionu nebo prodej pozemků Dopravnímu podniku Českých Budějovic za 3,8 milionu.

Bezúplatné převody

Českobudějovický ÚZSVM také vloni zdarma převedl různým státním institucím i obcím či krajům 1 287 nemovitostí v celkové hodnotě 38 276 186 korun. „Například obci Habří jsme převedli kapli sv. Víta, Správě Národního parku Šumava rekreační chatu Ovesná, nebo desítce obcí 33 pozemků o celkové rozloze 33 832 metrů čtverečních a hodnotě 315 662 korun,“ shrnul Andrej Bančanský s tím, že tyto převody pomáhají obcím v jejich rozvoji a státním institucím ve výkonu své funkce.

Obohatili historické sbírky

Českobudějovické pracoviště ÚZSVM rovněž předávalo zdarma některé předměty. „Jednalo se například o věci z domu ve Vodňanech, které obohatily sbírky regionálního Městského muzea a galerie Vodňany či Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích. Také jsme předali předměty historické hodnoty Husitskému muzeu v Táboře a knihy do expozice v třeboňském zámku,“ upřesnil.

Pátrání po vlastnících

ÚZSVM pokračoval úspěšně v agendě prošetřování nemovitostí zapsaných na tzv. nedostatečně identifikované vlastníky. „Jedná se o nemovitosti, u kterých v katastru nemovitostí není dostatečně určitě uveden jejich vlastník. Zejména to jsou případy, kdy nemovitost vedená v katastru nemovitostí nemá zapsaného žádného vlastníka a dále nemovitosti vlastníků, kteří v katastru nemovitostí uvedeni sice jsou, ale zápis neumožňuje jejich dostatečnou identifikaci,“ vysvětlil Andrej Bančanský.

ÚZSVM na jihu Čech prošetřil v roce 2020 celkem 1 654 takovýchto položek, přičemž u 1 355 byl podán podnět k zahájení dědického řízení, u patnácti ÚZSVM vlastníka sám dohledal a u šesti bylo do katastru nemovitostí zapsáno vlastnictví pro stát. „Takto Česká republika získala kupříkladu pozemky na Táborsku o výměře 5 754 metrů čtverečních. ÚZSVM v uplynulém roce také například vyřešil 24 pozemků v Blatné, nebo pozemek v Českých Velenicích, díky kterému může město zahájit obnovu místní aleje,“ popsal mluvčí.

Za minulý rok bylo také v rámci územního pracoviště dohledáno pět nemovitostí po zaniklých a nedohledaných státních subjektech z tzv. Mapy majetku státu, která je unikátní inventurou nemovitostí zapsaných v katastru na stát. „Díky této činnosti se daří čistit katastr nemovitostí od subjektů, které již neexistují. Tímto způsobem se podařilo ÚZSVM vyřešit vlastnictví vodáckého tábořiště u Lužnice, které zůstalo zapsané na zaniklý podnik Technické služby města Bechyně,“ sdělil s tím, že prodej pozemku pak státu vynesl 1,75 milionu.

Našli domov zvířatům

ÚZSVM se v uplynulém roce podařilo najít nový domov také pro několik zvířat, která byla majitelům zabrána ve správním či trestním řízení z důvodu týrání. „Například zajistil domov čtyřem týraným koním, mladému kříženci labradora nebo čtyřem fenkám šarpeje,“ přiblížil Andrej Bančanský.

Zvířata, kterým ÚZSVM hledá aktuálně nové majitele, naleznete ZDE.

Další činnosti úřadu

Co se týče dislokační agendy na jihu Čech, tedy optimálního rozmístění státních zaměstnanců do státních budov a péči o vybrané nemovitosti, pak ÚZSVM úspěšně pokračuje v přebírání budov finančních úřadů. „Například do budovy v Dačicích v Komenského ulici bylo přesunuto 14 zaměstnanců Úřadu práce. Díky tomu nyní v budově nově vedle Finanční správy a katastrálního úřadu sídlí i úřad práce, a tím došlo ke snížení ročních provozních nákladů o více než 200 tisíc,“ uvedl mluvčí úřadu.

ÚZSVM také poskytl prostory pro Městskou policii v Českých Budějovicích v domě na Lannově třídě „Českobudějovické pracoviště úřadu také provedlo rozsáhlou rekonstrukci budovy bývalé virologie v ulici L. B. Schneidera v Českých Budějovicích, kde nové prostory využívá 33 zaměstnanců Nejvyššího kontrolního úřadu a Českého telekomunikačního úřadu,“ doplnil Bančanský.

První v zemi

ÚZSVM rovněž přispěl k vybudování probačního domu v Písku, který je prvním svého druhu v zemi. „Prvnímu klientovi poskytne objekt zázemí v příštím roce, přičemž je počítáno s maximální kapacitou šestnácti podmínečně propuštěných osob. Jejich pobyt bude omezen délkou šesti měsíců od propuštění a bude každému z nich individuálně pomáhat k nelehkému návratu do společnosti,“ uzavřel zajímavostí.