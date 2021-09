Neziskovou organizaci Prosperita Písek a držitele titulu Firma Písecka roku 2019, společnost Wittmann Battenfeld CZ, spol. s. r. o., navštívila starostka Eva Vanžurová spolu se zástupci Jihočeské hospodářské komory v rámci tradiční „starostenské cesty“. Během těchto návštěv se zástupci vedení města setkávají s představiteli místních firem a organizací, aby se seznámili s jejich činností, úspěchy i problémy, se kterými se potýkají.

Eva Vanžurová se během starostenské cesty seznamuje s činností, úspěchy i problémy firem a organizací. | Foto: Redakce

Prosperita Písek se zaměřuje především na pomoc rodinám s malými dětmi, a to v oblasti slaďování pracovního a rodinného života. Provozuje dětské skupiny pro děti od jednoho roku do pěti let, dětské skupiny pro žáky prvního stupně základních škol, pořádá různé kurzy, semináře nebo workshopy a nabízí i poradenství. V Písku Prosperita provozuje Dětský svět v Žižkově ulici, kde má čtyři dětské skupiny a dětský klub. „Rodiče mají o umístění svých potomků u nás velký zájem, už nyní podávají žádosti na další období,“ řekla Dana Jahodová z Prosperity. Dětskou skupinu provozují také v Letech, dětské kluby pak v Miroticích a Vimperku.