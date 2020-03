ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Lékařka s pozitivním testem na koronavirus je z Vlachova Březí. Ordinuje kromě Strakonic také ve Vimperku. Město nechalo budovu vydezinfikovat a podle místostarosty Zdeňka Kuncla nařídilo častější úklid. MUDr. Holíková odmítá, že se chovala nezodpovědně. Lékařka je sice v domácí karanténě, ale vedení města nemá od hygieniků žádné pokyny. Navíc je podle starosty Lubomíra Dragouna nikdo neupozornil, že v jejich městě je pozitivní pacient. On sám vyrazil pro více informací na hygienu do Prachatic, ale žádné nedostal. Podle informací Deníku jsou ve Vlachově Březí pozitivní testy dva a několik lidí je v domácí izolaci. Pozitivní test má prý i manžel lékařky, který je fotbalový funkcionář. „Jsme malé městečko, za těch čtrnáct dní jsme se potkali všichni,“ ujišťuje. Na poslední společenské akci, oslavě MDŽ 6. března, paní doktorka také byla. „A bylo tam asi sto žen,“ upřesnil a dodal, že ve Vlachově Březí jsou dvě prodejny potravin. „Tam jsme se potkali asi všichni,“ dodal s tím, že úředníci pracují z domova.

Zavření prodejny Jednoty vyvrací Josef Vyskočil, předseda Jednoty Vimperk. Právě jednota má ve Vlachově Březí obě prodejny. „Byli jsme nuceni omezit provoz. Rozhodně to není vinou karantény. Máme tam problém s běžnou nemocností, ale mělo by se to zlepšit už od pondělí,“ řekl Prachatickému deníku.

Mezi nakaženými mohou být také fotbalisté. Hráli totiž někdy kolem 8. března fotbalové utkání s dalším klukem, u kterého byl následně zjištěn pozitivní test. Všichni jsou v současné době v karanténě. "Další rodinní příslušníci těchto chlapců dle informace hygieniků být v izolaci už nemusejí," řekl Michal Novotný, ředitel Základní školy ve Vlachově Březí, jehož syn má izolaci také nařízenou. "Škola je zavřená pro všechny zaměstnance, já osobně řeším přímo ze školy pouze administrativu, jako například ošetřovné pro rodiče. Výuka dětí je pedagogy řešena pouze přes internet," ujistil Michal Novotný.