Lidé z obcí s názvem Dolany se podle starosty scházejí pravidelně, kvůli epidemii už přišli o druhou akci naplánovanou na letošní 12. červen. "Tak ty Dolany objíždím s jednou nohou na zemi," uvedl jednapadesátiletý starosta. Volba koloběžky nebyla náhodná, jezdí na ní rád. "Koloběžka je životní styl, je krásná, nikdy bych ji za kolo nevyměnil. A nebolí z toho zadek," řekl ČTK.

Tak dlouhou cestu, jakou si Plšek naplánoval tentokrát, ještě nejel. "Mám za sebou nějaké trasy, ale je to pořád výzva. Vyzkoušel jsem si, kolik je to ujet 200 kilometrů za jeden den, ale nalehko," uvedl. Teď na koloběžce veze vybavení na několikadenní cestu, a to včetně jídla, spacího pytle a karimatky.

Doprovází ho kamarád Karel Linhart, cyklista. Už se hlásí známí, kteří chtějí jet část cesty s nimi. Aktuální poloha putující dvojice je pomocí GPS přenášená na internet, přístup lze najít na webu Plškovy domovské obce Dolany.

Starosta uvedl, že mu při plánování cesty nešlo o rekordy, ale o to aby jeho návštěva byla vyvážená nějakým výkonem. "Je to už takové naše 'know-how'," uvedl a vysvětlil, že na posledním setkání obcí Dolany už s partou jezdili na kolech a koloběžkách.

Kromě Dolan u Čkyně Plšek zajede do Dolan u Klatov, Dolan u Plzně, Dolan u obce Hlince, Dolan u Kladna, Dolan nad Vltavou, Dolan u Kolína, Dolan u Pardubic, Dolan u Hluboké a na závěr do Dolan u Olomouce. Zprávu o návštěvách by chtěl ve "svých" Dolanech předat při pátečním setkání v letním kině.