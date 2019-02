Milevsko - Moderátorka Stanislava Suchanová končí se svými besedami se zajímavými hosty. Milevští ale o ně nepřijdou. Žezlo po ní totiž přebírá nový milevský děkan František Marek Míček. Právě ten je ve čtvrtek 17. října posledním hostem Stanislavy Suchanové v Latinské škole.

František Marek Míček, milevský děkan. | Foto: Deník

„Trochu jsem byl v rozpacích," říká o pozvání čtyřicetiletý František Marek Míček. „Nemyslím si, že bych byl kdovíjak významným hostem. V rámci dobrých vztahů a ocenění jejích dobrých služeb jsem pozvání přijal," doplňuje nový milevský děkan.



Ten se už pomalu chystá na svůj pořad – nebude se jmenovat Host v Latinské škole, ale Křeslo pro hosta. Jako první přivítá děkan bývalého šéfa Národní protidrogové centrály Jiřího Komorouse.



„Seznámil jsem se s ním v Praze ve své bývalé farnosti v Nebušicích, kam se přistěhoval. Překvapil mě, že začal chodit do kostela. Když jsem tam viděl člověka, který má motorkářský oděv a potetované ruce, zarazil jsem se. Velice brzy jsem ale poznal, že je to upřímný člověk. Myslím si, že jeho život a zážitky jsou natolik zajímavé, že nebude nudným hostem," vysvětluje František Marek Míček, který už má jasno, která osobnost se představí na další besedě. „Jedním z dalších hostů bude můj profesor literatury z teologické fakulty Jaroslav Med. Je to význačný literární kritik," představuje.



František Marek Míček si uvědomuje, že moderování besed není jednoduché a přebírat štafetu po Stanislavě Suchanové je určitý závazek. „Nedokáži říci, zda na to budu stačit. Pokud bych cítil, že na to nemám, asi bych požádal někoho jiného, aby debatu moderoval. Myslím si, že není nutné, aby pokaždé host mluvil na základě konkrétních otázek. Myslím, že některý z nich bude radši, když bude mít možnost mluvit úplně souvisle sám," říká nový děkan, pro kterého Milevsko a okolí není neznámé.



František Marek Míček už tu totiž působil. Vrátil se sem po deseti letech. „Bydlel jsem tady čtyři roky, z toho tři jsem měl na starosti Bernartice a Veselíčko. Deset let jsem byl v Praze v Nebušicích a nyní mě opat poslal sem," připomíná František Marek Míček, který je moc rád za to, že se na Milevsko opět vrátil. „Je pravdou, že jsem chtěl žít v komunitě, ale že to bude zrovna Milevsko, to jsem netušil. Jsem hrozně rád, že tu mám spoustu lidí, se kterými se zase můžu vidět a stýkat se. Je to příjemné," říká děkan.



Čtvrteční beseda Stanislavy Suchanové s Františkem Markem Míčkem začíná v 19 hodin. První beseda z cyklu Křeslo pro hosta s Jiřím Komorousem je na programu ve čtvrtek 24. října, i ona má začátek v 19 hodin.