Pýchavka obecná, ryzec pravý, liška obecná, hřib strakoš, liška nálevkovitá, hřib hnědý i další houby jsou stále díky příznivému počasí k nalezení v jihočeských lesích.

Houby nalezené na Táborsku o posledním říjnovém víkendu 2023. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

I když je podle meteorologických předpovědí pravděpodobnost růstu hub v Jihočeském kraji spíše nízká, stále se najdou na jejich predikční mapě místa na Táborsku, Jindřichohradecku, Písecku, Budějovicku a Strakonicku, kde houby rostou hojně. Pro milovníky podzimních hub je tak ideální čas vyrazit na poslední výpravu před ochlazením a nasbírat si třeba na bramboračku či kulajdu.

Více o výstavě ZDE.

Navštívit lze také ještě do neděle 19. listopadu fotografickou výstavu hub v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích pod názvem Houby mykologicky zajímavých lokalit na Táborku. Otevřeno je od úterý do neděle od 9 do 17.30 hodin.