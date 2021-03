Potřebujete vycestovat mimo váš okres a nevíte, jak má vypadat čestné prohlášení nebo formulář? Deník je pro vás připravil a stáhnout si je můžete přímo zde.

Čestné prohlášení si můžete stáhnout ZDE>>>

Formulář pro cesty mezi okresy si můžete stáhnout ZDE>>>

Čím se prokázat

Při cestách mimo okres by se lidé měli rokazovat policistům například na papír předem napsaným čestným prohlášením, kam cestují. Napsat to mohou i na formulář, který lze stáhnout z odkazu výše a vytisknout. Prohlášení či formulář by měl obsahovat místo, čas a cíl cesty. Pokud budou lidé mít jiné potvrzení, například žádanku od lékaře, měli by si ji vzít s sebou. V případě cest za prací mimo okres, kde žijí, by u sebe měli mít například pracovní smlouvu s místem výkonu práce, nebo potvrzení od zaměstnavatele, kde bude vedle místa práce uvedeno i místo, kde žijí.

Hranice okresů

Pokud nevíte, kde přesně končí váš okres, podívejte se do naší mapy, kde si můžete rozkliknout jednotlivé okresy a zobrazit i hranice obcí.