Jedna koňadra za druhou, tu a tam modřinka, brhlík, který si nabírá plný zobák semen slunečnice a odlétá s nimi pryč, aby si je poschovával na zimu ve škvírách v kůře stromů nebo zdech, nebo hejno vrabců. Na krmítku na balkóně paneláku je zase živo.

Stačil den a krmítko je v obležení ptáků. Brhlík si létá pro zásoby na zimu, které ukrývá ve škvírách v kůře stromů nebo ve zdech. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Kdo chce začít přikrmovat ptáky, měl by mít na paměti i to, že tím na sebe bereme velkou zodpovědnost. Pokud krmítko zapomeneme naplnit, ti, co jsou na něj zvyklí létat, by mohli mít hlad. "Ptáci tvoří tukové zásoby především v druhé části dne. Při rozhodování, kde se před nocí nakrmit, počítají pravděpodobně také s naším krmítkem, a pokud v něm bude potrava chybět, může být již pozdě shánět ji někde jinde. Pokud se tedy rozhodneme ptáky přikrmovat, měli bychom to dělat pravidelně a poskytovat stále přibližně stejné množství potravy," upozorňuje na svém webu Česká společnost ornitologická.