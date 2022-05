Srny mladé kladou v květnu a červnu do vysoké trávy a chodí je jen několikrát za den kojit. Srnčata se na louce instinktivně krčí k zemi a nikam neutíkají. Nejen před sekačkami, které je zabijí nebo jim usekají nohy a ona pak umírají pomalou, trýznivou smrtí (a podle odhadů v Česku takto najde smrt na šedesát tisíc srnčat ročně), ale ani před lidmi, kteří mají tendenci opuštěné srnče "zachránit" a odnést do "bezpečí".

Srnčata na lukách nejsou opuštěná

Libor Šejna, hajný ve společnosti Lesy města Písku, sdílel letošní první příběh takto "zachráněného" srnčete, které úplně zbytečně skončilo v Záchranné stanici v Makově na Písecku. "Děti přivezly v kočárku z louky srnče, bylo tam samo, chtěly ho prý zachránit. Byly tam i s dospělým… A přivezli ho do Blatné, vrátit už nikam nešlo," posteskl si. "Takže, až někdo najdete v lese nebo na louce srnče, které je schoulené, nijak nenaříká a nic mu není, nechte ho tam, srnka o něm ví a až bude klid, přijde ho nakrmit."

Seče začaly a srnčata, kterým jde o život, zachraňují dobrovolníci, i s dronem

A když už někdo srnče odnese, v ideálním případě by ho měl zase vrátit na místo, kde ho našel, a z úkrytu ho nějakou dobu sledovat. "Máma by si pro něj určitě přišla," vysvětlila Pavla Benettová, koordinátorka skupiny Vyhánění srnčat - senoseč, Krumlovsko, Budějovicko a Kaplicko ze spolku Stop sečení srnčat!, která kvůli záchraně srnčat složila i myslivecké zkoušky. "Doufám, že záchranné stanice toto vědí a pomohou zajistit, aby bylo srnče vráceno na původní místo, a poté sledováno, srna určitě přijde, viz zkušenosti odborníků na srnčí zvěř."

Pomáhat před sečením může každý

Dobrovolníci na jihu kraje vyrazí na louky už v úterý 17. května, dobrovolníci se mohou hlásit ve facebookové skupině, kde se dozví i všechny podrobnosti. "Pokud by chtěl někdo pomoci se šířením plakátků, jsou k vyzvednutí ve Slunečnici v Chelčické ulici v Českých Budějovicích, najdete je vzadu v obchodě u výdejny PPL. Děvčat na pokladně se neptejte, jděte rovnou dozadu do obchodu," dodává Pavla Benettová.

Sledujte web! Toto jsou odkazy na jihočeské skupiny zaměřené na záchranu srnčat.

Krumlovsko zde →

Písecko zde →

Novohradky zde →

STOP SEČENÍ SRNČAT zde →

Srnčata umírají pod sekačkami dál, pomůže i jediný den dobrovolnické pomoci