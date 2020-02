Zamezením úniků tepla město ušetří peníze a zlepší komfort sportovců.

Vchod do sportovní haly TJ Sokol Písek | Foto: Deník/Petr Brůha

Sportovní hala v Milevsku je už roky ekonomicky velmi náročná na vytápění. Potvrdil to jednatel městské společnosti SPOS Pavel Stejskal. „Když jsem nastoupil do funkce, pustili jsme se hned do příprav projektu na úsporná opatření a loni v říjnu se jej podařilo dokončit,“ uvedl Pavel Stejskal. Dodal, že město poté podalo na projekt s názvem Snížení energetické náročnosti budovy sportovní haly v Milevsku včetně vzduchotechniky a nářaďovny žádost o dotaci a v současné době ji už má přislíbenou. Proplacená bude až po dokončení prací. Teď se vybírá se firma, která projekt uskuteční. Sportovní sezona by neměla být pracemi narušená. „Vše by se mělo uskutečnit od května do srpna až září. Po tu dobu je naplánovaná odstávka haly. Snažili jsme se, aby to co nejméně postihlo sportovce ve městě,“ vysvětlil Pavel Stejskal. Přes léto tu vždy mívali různá soustředění sportovci z jiných míst. Na letošek je ale museli odmítnout.