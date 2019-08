Milevsko - Milevští radní dali zelenou přípravě na vylepšení zařízení pro sportovce.

Milevsko. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Stanislava Koblihová

Vysoká energetická náročnost sportovní haly a upozorňování členů sportovních klubů na to, že je v ní zima, vedly milevské radní k přípravám na zajištění zateplení budovy, výměny světel a vzduchotechniky v ní. „Vybrali jsme teď společnost enovation, která na to připraví a podá dvě žádosti o dotace do konce ledna příštího roku,“ uvedl místostarosta Michal Horek.