Téma otevřel na zastupitelstvu, které se konalo začátkem dubna, funkcionář oddílu písecké házené a bývalý zastupitel města Michal Horák. Během diskuze předstoupil před zastupitele s prosbou o řešení situace. „Když jsme tuto akci začali před dvěma lety připravovat, hlavně jsme nechtěli, aby se z toho stalo politické téma. Dnes bohužel musím konstatovat, že přesně to se stalo," uvedl s tím, že původní vize nového sportoviště v areálu bývalých kasáren se mu zamlouvala víc, nicméně i montovaná hala u Tylovy školy splní to, co písečtí sportovci potřebují. „Házenkářky si konečně zaslouží mít důstojné zázemí. Není to politické téma, a tak ho z toho nedělejte a nechte koalici, resp. vedení města halu postavit," apeloval Michal Horák směrem k opozičnímu uskupení Písek srdcem a rozumem, jehož zastupitel Jiří Černý podal námitku do územního řízení.

Svou námitku okomentoval Jiří Černý tak, že není prioritně proti hale. „Je to koncepčně špatně, proto jsem námitku podal, jako občan města," uvedl na jednání zastupitelů.

Zastupitel Aleš Chalupa zhodnotil dění kolem haly jako ostudné. „Všichni víme, že další sportoviště Písek potřebuje jako sůl," zmínil. Místostarosta Josef Soumar vyjádřil přesvědčení, že se v tomto volebním období podaří sportovní halu postavit, nicméně bez komplikací se to neobejde. „Tohle zdržení je celkem zásadní problém, protože v červnu se změní stavební zákon a my vlastně pořádně nevíme, do jaké fáze se s akcí v té době dostaneme. Měli jsme všechno připravené a naplánované tak, abychom stihli požádat o stavební povolení ještě do změny zákona," informoval.

Radní města ve čtvrtek také museli schválit dalších 40 tisíc korun na projektovou dokumentaci. Důvodem je podle starosty Michala Čapka neustálé prodlužování způsobené podáním námitky a nyní také odvoláním Jiřího Černého proti již vydanému územnímu rozhodnutí. „Byly by propadlé vyjadřovací lhůty a inženýrská činnost je větší, než bylo zamýšleno, protože to pan Černý zdržuje," okomentoval starosta navýšení ceny.

Pro sportovní halu už bylo vydáno územní rozhodnutí, ale vzhledem k odvolání bude věc řešit kraj. „Musí posoudit, zda je, či není pan Černý účastníkem řízení," vysvětlil Michal Čapek s tím, že podle něj není. „Jsou to čisté obstrukce. Z hlediska právního řádu to podávat může, ale pokud by takhle měla fungovat demokracie, tak se neudělá nikdy nic," dodal s obavou, že do června se to zřejmě vyřídit nestihne.

Výstavba nové sportovní haly je plánována v areálu ZŠ J. K. Tyla podél východní části stávající obloukové haly, s níž ji propojí koridor. Bude sloužit především pro florbal, futsal a házenou. Předpokládané náklady na stavbu jsou 120 milionů korun bez DPH. Hala měla podle původních předpokladů stát na jaře 2025.