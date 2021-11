„V areálu kasáren je to ještě otázka řady let,“ připustila starostka města Eva Vanžurová s tím, že sportovci dlouhodobě volají po důstojném zázemí.

Ze strany sportovních oddílů je na stávající sportoviště velký tlak. Jejich kapacita nestačí. „Kromě toho v současné době není v Písku hala, která by odpovídala požadavkům na nejvyšší soutěže,“ poznamenala starostka. Představitelé města už dlouhé roky řeší, jak tento nedostatek vyřešit, ale zatím zůstalo vždy jen u plánů. Nyní je na stole další studie, která získala podporu nejen sportovců, ale i zastupitelů. „Je to dobrý počin, hala bude určitě využitá,“ zmínil zastupitel Jiří Hořánek. „Stoprocentně záměr podpořím, jsem za něj rád,“ připojil jeho kolega Lukáš Nebes. Tomáš Posekaný informoval o jednání finančního výboru, který doporučil záměr schválit.

Stavbu nové haly vítá také ZŠ J. K. Tyla, která ji bude moci využívat v dopoledních hodinách pro výuku tělesné výchovy. „Přijdeme sice o dvě hřiště, ale máme z toho radost a záměr podporujeme,“ uvedl zastupitel a zástupce ředitele Tylovky Miroslav Janovský. Škola plánuje vybudovat také atletický areál.

Sportovní hala o plánovaných rozměrech 36 x 46 metrů bude stát vedle stávající obloukové haly, se kterou ji propojí spojovací krček. V budově bude nové sociální zařízení pro sportovce i diváky, šatny, kancelář, hrací plocha o rozměrech 22 x 42 metrů a dvě tribuny – hlavní pro 330 diváků a vedlejší, která má být přístupná z hrací plochy, se 170 místy. V blízkosti haly, do které se má vstupovat prioritně z Tylovy ulice, má vzniknout také 16 parkovacích míst. Sloužit má především pro florbal, futsal a házenou.

Zastupitel Josef Keclík záměr ocenil, nicméně připomínkoval přístup na druhou tribunu přes hrací plochu. „Je to špatný nápad. Tak je to v obloukovce a podle toho to vypadá. Chce to vyřešit jinak,“ namítl s tím, že jinak se mu studie líbí. Zastupitel Tomáš Franců zase navrhoval výběr projektanta formou architektonické soutěže. To by však podle starostky Evy Vanžurové zbrzdilo stavbu i o rok a půl. Návrh neprošel. Zastupitelé schválili investiční záměr s tím, že odbor investic a rozvoje má udělat výběrové řízení na projektanta. Předpokládané náklady na stavbu jsou 120 milionů korun bez DPH. Hotovo by mohlo být na jaře 2025.