Podle předsedy Krajské rady seniorů, volného sdružení seniorských organizací, Bohumila Bezemka se zúčastnilo 52 čtyřčlenných družstev. Dva nejstarší sportovci, kteří závodili, jsou ve věku 88 let. Senioři házeli šipky na terč nebo míčem na koš, stříleli florbalovou hokejkou na branku, házeli na dálku kriketovým míčkem či granátem, běhali, házeli kroužky na kužel či běželi slalom s tenisákem na pálce. „Disciplíny nejsou ryze sportovní,“ ujišťoval Bohumil Bezemek.

Z Borovan přijela čtveřice kamarádek sportovkyň. „Teď jsme se vrátily z Makedonie, kde jsme byly na kolech, tak jsme ani netrénovaly,“ krčila rameny 71letá kapitánka cyklistek Zdeňka Břečková. „Pršelo, moc jsme nejezdily,“ dodala skromně. Těžké disciplíny prý nebyly. „Chybí nám spíš štěstí,“ myslely si ženy, z nichž nejstarší paní Anna oslavila 77. narozeniny.

Za zábavou přijel 71letý Jiří Čejka se svým týmem bývalých kolegů. „Co doma,“ směje se a vysvětluje: „Setkáme se a řekneme si, co je nového.“ Za nejtěžší považuje hod míčkem. „Nikdy jsem moc neházel, ale u běžecké disciplíny bych běžel i dál,“ řekl muž se soutěživým duchem. „Běhal jsem, skákal do dálky, hrál fotbal, ale to je už pětapadesát let,“ vzpomínal sportovec.

Podle Bohumila Bezemka alespoň pamětní medaili dostal každý. Soutěžilo se třeba i podle věkových kategorií.