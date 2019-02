Písek - Mnohé akce by se bez dotací neuskutečnily nebo by bylo nutné je odložit. Vedle peněz získaných z Regionálního operačního programu EU Písek úspěšně využívá i další dotační prostředky například ze Státního fondu životního prostředí, Ministerstva mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí, grantů Jihočeského kraje a dalších

Městská plovárna U sv. Václava v Písku. | Foto: Deník/Ondřej Šmíd

Díky dotacím se ve městě daří uskutečnit akce, které zvyšují kvalitu života obyvatel. Celkem se odborům školství a kultury, životního prostředí a sociálních věcí podařilo získat za poslední čtyři roky roky téměř 190 milionů korun. Většina těchto peněz byla určena na investice.

„Získávat dotace není jednoduchá záležitost a vedoucí odborů toto vše plní nad rámec běžné agendy svých odborů," připomněla Hana Rambousová, místostarostka Písku.

Žádosti o dotace nejsou jen záležitostí vedení města a odborů městského úřadu. Stále více příležitostí dostávají zájmové spolky a skupiny i jednotlivci.

„Určitě je dobře, že zejména o velkých investicích město s lidmi diskutuje. Ale všechno musí mít své meze. Nelze brát ohled na všechny názory, protože pak se akce prodlužuje nebo oddaluje. Plavecký bazén je toho příkladem," myslí si Ladislav Buriánek (36 let) z Písku.

Místostarostka ale poukazuje na dobré zkušenosti. Osvědčila se spolupráce s rodiči ve skupině Za hřiště při budování sítě dětských hřišť. Stejně úspěšná je spolupráce při stavbě sportoviště pro teenagery v areálu Výstaviště.

„V tom městu pomáhá skupina kluků, kteří se věnují street workoutu nebo parkouru a budou tento multifunkční prostor užívat. Na to, co a kde by mladí chtěli, jsme se ptali i studentského parlamentu," dodala místostarostka Hana Rambousová.

Použití dotačních peněz je pro veřejnost viditelné opravené školy, moderní školní hřiště otevřená i veřejnosti, dokonalý systém odpadového hospodářství včetně kompostárny s výhledem možného vývoje do budoucna, regenerace zeleně, obnovené rybníky v majetku města, protipovodňová opatření, rozvoj sociálních služeb pečovatelské služby města Písku, rozšíření počtu bytů pro seniory, opravené společenské středisko pro seniory, fungující jesle, dostatečný počet míst ve školkách, opravený městský sportovní areál a další.

„Sportovišť máme v Písku hodně a jsou v pořádku. Jen by město nemělo zapomenout na václavskou plovárnu," připomíná Zdena Vašíčková, která tady s dětmi tráví každý den příjemného počasí.

„Na rekonstrukci plovárny za přispění dotace brzy dojde, radní již schválili zadání veřejné zakázky," potvrzuje Hana Rambousová a dodává: „Nechci vše přepočítávat na peníze, ale mnohamilionové dotace město získalo díky spolupráci s vedoucími odborů, s řediteli škol a pečovatelské služby. Bylo na ně vždy absolutní spolehnutí. I proto jsme v dotacích tak úspěšní."