Inspektoři životního prostředí narazili na přestupky, když loni v létě šetřili úhyn ryb u Sepekova.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Roman Dušek

Pokutu ve výši 110 tisíc korun dostala společnost TOMEGAS od České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Důvodů bylo víc. Firma loni v červenci překročila emisní limity v odpadních vodách, které vypouštěla z čistírny odpadních vod do Milevského potoka. Kromě toho zacházela se závadnými látkami na čerpací stanici, a to bez havarijního plánu. Inspektoři také odhalili, že firma bez povolení vypouštěla odpadní vody ze šachty na pozemku v Okrouhlé u Branic do vod podzemních.