"Volím každé volby, hned jak jsem se vdala, tak jsme s manželem poctivě chodili. Teď manžel není, ale já pokračuji v tradici. Špatně vidím, proto nemohu číst, ale politiku sleduji tak, že poslouchám rádio a střídám stanice," odpověděla klientka domova Božena Stonišová. Politika není cizí ani Josefu Rejlkovi. "Pro mě je to důležité a celá léta chodím pravidělně volit. Volím stále jednu stranu, ostatní moc neřeším. Politiku ale sleduji hodně, na debaty nekoukám, spíše čtu noviny," poznamenal.

Natěšení klienti čekali ve společenské místnosti, až budou moci vhodit svůj hlas do volební urny. "Příprava voleb pro nás byla složitá, protože senioři jeden den volit chtějí a druhý den už zase ne nebo naopak. Máme ale velkou účast, z přibližně stovky klientů chtěla volit necelá polovina," shrnula sociální pracovnice Jana Hodoušová a dodala, že největším problémem u voleb bývají občanské průkazy, které si klienti často zapomínají.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.