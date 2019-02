Protivín - Před sto lety se narodil malíř a básník Jiří Kolář.

Z díla Jiřího Koláře. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK / Václav Pancer

Život a tvorbu světově proslulého a uznávaného umělce Jiřího Koláře a sté výročí jeho narození (24. 9. 1914 v Protivíně) připomínají dvě výstavy připravené Prácheňským muzeem v Písku. Jedna je do neděle 28. září otevřena v chodbě knihovny muzea a představuje koláže.

Také druhá výstava, tentokrát v pobočce Prácheňského muzea v Památníku města Protivína, je věnována kolážím, které se postupně staly dominantou jeho tvorby. Začal také vytvářet zcela nové techniky koláže. Přechodem mezi koláží jako výtvarnou technikou a koláží jako básnickým prostředkem se mu staly mimo jiné experimenty s psacím strojem a mnohonásobně opakovanými znaky, které už na ploše papíru nejsou uspořádány na základě literárních, ale podle výtvarných principů.

Dvojvýstava v Prácheňském muzeu v Písku a v jeho pobočce v Protivíně je postavena především na kolážích, které vznikly mezi lety 1959 a 1970, tedy nejprve v období postupné demokratizace totalitního režimu, a potom opět ve zhoršujícím se klimatu po invazi vojsk Varšavské smlouvy.

„Zatímco v píseckém muzeu se setkáme s barevně střídmou, zdrženlivou, tlumenou a zároveň velmi subtilní podobou Kolářovy tvorby této etapy, v Protivíně dominují koláže vizuálně výrazné, velkorysé, někdy postavené na šokujících paradoxech," uvedla k oběma výstavám na vernisáži v Protivíně historička umění Marie Klimešová a dodala: „ Kolář svým dílem po celý život naplňoval to, co si pojmenoval jako lidská trojice – spojení rozumu, duše a srdce."

Jiří Kolář žil v Protivíně krátce a velmi brzy se s rodiči odstěhoval do Kladna. Na první pohled by se mohlo zdát, že odraz raného dětství v jeho tvorbě nenajdeme. „V rozhovoru pro filmový dokument Juraje Johanidese se ale už jako starý umělec emotivně silně přihlásil ke svým – protivínským – kořenům, připomněl symboliku ovoce, jež se mnohokrát objevilo jak v jeho objektech, tak i v sériích koláží, zejména jablko a hruška, a potvrdil vztah k rodovým pravidlům, ukládajícím rodičům v jižních Čechách zasadit ovocný strom při narození každého dítěte," myslí si Marie Klimešová, znalkyně díla Jiřího Koláře a jeho ženy, fotografky a výtvarnice Běly Kolářové. Výstava v Protivíně je otevřená do konce října.