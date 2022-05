Kempy a výlety do šumavské přírody lákají a turistů do kempu na Soumarský most u Volar jezdí spousty. Eva Klementová, správce tábořiště Soumarský Most, ujišťuje, že termíny do chatek na léto jsou v tuto dobu už téměř vyprodané. „Na stany a karavany místa nerezervujeme, nás kemp je rozlehlý. Zájemci se určitě vejdou,“ popisuje s tím, že tábořiště sice zdražilo, ale jen symbolicky a jen u některých položek. „Třeba za stan lidé letos zaplatí o pětikorunu více. Takže zdražení není nijak dramatické,“ ujišťuje s tím, že jedna noc v chatičce, kterých je omezený počet, vyjde na čtyři stovky.

Eva Klementová se těší, že letošní léto bude ještě lepší než to loňské, které se podle jejích slov vydařilo. „Letos se nám navíc hlásí lidé, kteří tu třeba dvacet let nebyli a přibývá i lidí úplně cizích,“ hodnotí současné rezervace správcová tábořiště. Dodává, že kempaři nejezdí je za splouváním Vltavy. „Mají s sebou kola a vyrážejí na výlety. Velký zájem je také o nedalekou stezku rašeliništěm,“ vysvětluje. Dražší je splouvání Vltavy. Karel Mondek z půjčovny lodí na Soumarském mostě potvrdil, že cena za loďku je letos o stokorunu dražší. „Ze Soumarského mostu do Pěkné vyjde půjčovné na sedm stovek a k tomu musí vodáci zaplatit pět set korun za registraci lodi, protože projíždí národním parkem,“ popsal s tím, že v ceně je i vodácké vybavení. Komplikaci jim může způsobit nízká hladina řeky. „Zatím se splouvá, ale voda byla dnes na čtyřiapadesáti centimetrech. Uvidíme, jak to bude dál, ale předpověď hlásí déšť, tak snad to vydrží,“ řekl v pátek 27. května Karel Mondek z půjčovny lodí na Soumarském mostě. Během května mohou vodáci na Vltavu v úseku Soumarský most – Pěkná jen o víkendech. Až od června bude splouvání možné denně. „Teď je to ještě takové klidné, lidí není tolik, ale o prázdninách bude frmol,“ odhaduje a poukazuje na fakt, že letošní sezona bude o dva měsíce kratší, protože splouvání ukončí oprava mostu v Pěkné. V nedaleké půjčovně lodí v Lenoře vyjde půjčení lodi na dvacetikilometrovou trasu z Lenory do Pěkné na devět set korun, při splutí až do Nové Pece (třicet kilometrů) je pak půjčení kánoe pro dva pasažéry za dvanáct stovek. V ceně je zapůjčení lodi s vybavením a doprava lodí i osob na místo startu nebo cíle cesty.

Opravené parkoviště, nové přípojky pro karavany, uzamykatelné dobíjecí stanice na mobilní telefony i grilovací pergoly a mnoho dalšího nabízí oblíbený vodácké tábořiště a restaurace Viking na Českokrumlovsku. Chatka na jednu noc při vícedenním pobytu tam vyjde na dvanáct stovek a součástí je také turisticky poplatek nebo povlečení. „Museli jsme zdražit, ale i tak jsme se dostali na loňské ceny kempů v okolí. Školní výlety či kurzy ale mají cenu jinou,“ vysvětlila majitelka tábořiště Lenka Majerová. Dodala, že tábořiště Viking preferuje právě vícedenní pobyty. „Ti, kdo k nám přijedou jen na jednu noc, jsou hluční a nerespektují noční klid,“ zdůvodnila. I přes vyšší cenu je tábořiště v příštích dvou měsících téměř naplněno. „Nějaké termíny na červen a červenec se ještě najdou. Srpen je ještě daleko a zatím místa můžeme nabídnout,“ vysvětlila s tím, že v kempu jsou vidět pravidelné úpravy. „Například letos máme grilovacích pergol už osm. Naši hosté ocenili, že v případě deště si mají, kde ogrilovat a usušit si věci,“ zakončila.

Užít si pádlování a Vltavu, sjet tři městské jezy a zároveň vidět historický Český Krumlov může vyjít osobu i na něco málo přes tři stovky. Vypůjčení devítimístného raftu totiž stojí českokrumlovské v půjčovně Dvě pádla 2 970 korun. Plavba městem trvá přibližně hodinu a bát se nemusí ani vodácký začátečník, který dostane možnost z raftu vystoupit suchou nohou jen pár minut chůze od centra.