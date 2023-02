Akce Kuchařské dostaveníčko vznikla před jedenácti lety. V restauraci hotelu Palcát se ale uskutečnila vůbec poprvé. "V jeden den tu se mnou vaří pětice kuchařů. Každý připravuje svůj chod, většinou to, co má rád a vaří pro své hosty v restauraci. Kuchaři příchozím vždy představí svůj chod osobně, nazval bych to takovým kuchařským národním divadlem," přiblížil průběh večera organizátor akce kuchař Martin Svatek.

Na slavnostní večeři do restaurace dorazila asi osmdesátka hostů, kteří si zakoupili vstupenky. Mezi nimi se mihl i známý zpěvák a Jihočech Petr Kolář. Příchozí dostali na stůl pětichodové menu rozmanitých chutí. "Předkrm z kachny připravuje Pavel Sapík. Jeho restaurace byla několikrát vyhlášená jako nejlepší v České republice. Je to kolega, který pokračuje v rodinné tradici Sapíků. Druhý chod vaří Jan Horák, který pracoval ve světě a má obrovské zkušenosti se světovými kuchyněmi. Jeho chod bude z tresky a mořských řas. Další chod chystá Jarda Viktora, který pracuje v Nepomuku, kde mají chov hovězího dobytka, proto dělá právě hovězí a dančí hřbet bude v podání Davida Šaška, šéfkuchaře restaurace Molo Lipno," představil hostující kuchaře jejich kolega Martin Svatek, který si vzal na starosti dezert. Všechna servírovaná jídla doplnilo kvalitní víno.

Nejznámější kuchařskou tváří večera byl Pavel Sapík, který už jako čtrnáctiletý učeň vařil spolu s otcem Jaroslavem na Pražském hradě. Jeho rodina se v gastronomii pohybuje od 17. století. Pro hosty v táborském hotelu si připravil předkrm kachní variace. "Je tam kachní foie gras, terina, pršut a v košíčku kachní rilet. Je to celé doplněné krémem z lesních plodů, lesními plody, čokoládou, batátovým pyré a brioche," popsal své menu šéfkuchař Pavel Sapík, který je ale momentálně propagátorem zvěřiny. "Právě natáčíme pořad Do lesa, a je málo známé, že například takový tatarák ze zvěřiny je daleko zdravější než z hovězího. Zvěřina je krásné, voňavé maso a není pravda, že by byla výrazná. Zvířata se krmí v lese nebo na loukách a ve finále jsou i bez stresu zabitá," poznamenal Pavel Sapík.

Pavla Sapíka si jako vyhlášeného šéfkuchaře pozvali také do oblíbeného televizního pořadu o nových kuchařských talentech MasterChef Česko. Sám podobné projekty vítá. "Určitě jsou tam zajímaví a rozmanití lidé. Diváci spoustu věcí nevidí, ale ti soutěžící nedělají nic jiného, než se stále vaří a tvrdě na sobě makají. Vše je náročnější, než to vypadá navenek. Ale jak já říkám, nadšený amatér je lepší než znuděný profesionál," dodal s nadsázkou Pavel Sapík. Vaření se podle něj dá částečně naučit. Kuchaři by ale neměl chybět cit pro chuť. A s ním už se člověk musí narodit.