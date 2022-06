Po jejich koncertu vystoupili sami autoři. Malíři Jan Samec a Jan Samec mladší, v podkrovní galerii jejích díla doplnily i jihočeské krajinky jejich nejslavnějšího člena rodiny, Jana Samce staršího, proto i výstava nese úderný název Třikrát Jan Samec. K vidění je v otevírací době až do konce července.

Studoval v Bechyni a má jihočeské kořeny

Na slavnostním zahájení výstavy kurátor Pavel Šmidrkal zmínil, že je to úžasný pocit nacházet se mezi díly tří generací jednoho rodu. „Výstava Třikrát Jan Samec není u nás úplnou náhodou, protože Jan Samec prostřední vystudoval keramickou školu v Bechyni a je poután srdcem právě k jižním Čechám, přestože žije v Karlových Varech,“ vysvětlil.

Tři generace Samců v plánské věži

Podle něj jde o úžasného muže několika profesí, které brilantně zvládá. „Je to keramik, grafik, kurátor, malíř a v neposlední řadě ředitel velmi úspěšné krajské galerie v Karlových Varech, tyto profese se v jeho osobě doplňují a vzájemně respektují,“ upřesnil Šmidrkal.

I tvorba Jana Samce nejstaršího je úzce spjatá s naším krajem, především Šumavou. „Jde o krajinomalbu s realistickými prvky, ačkoliv už autor není mnoho let mezi námi tím, jaké dílo vytvořil, tak s námi stále zůstává. I on směřoval k abstraktnímu vyjádření. Obdivuji jeho věrnost, přes kterou k nám jeho krajina promlouvá,“ řekl s tím, že se stačí podívat, jak úsporně a magicky pracoval s barvou.

Jan Samec návštěvníkům sdělil, že se na Táborsko vrací velmi rád, už kvůli své alma mater. „Navíc náš rod původně pochází z Tábora, zjistila to naše vzdálená příbuzná, která sestavovala rodokmen. Jde o příbuzného, kterého vypátrala až do 15. století. Můj táta se narodil ve Strakonicích a náš děda Augustin tam měl výrobu a prodejnu obuvi a dodnes je na fasádě nápis, který to připomíná,“ popsal jihočeské kořeny.

Malování jako relax

Nejmladší z dynastie Samců se věnuje grafickému designu a malovat začal, protože mu grafika připadala příliš strnulá. „Grafika je pravoúhlá a svázaná pravidly, chtěl jsem se volněji vyjádřit, a tak jsem našel cestu k malbě,“ prozradil na sebe.

Obrazárna Špejchar v Želči oslavila sedmé výročí velkolepou vernisáží

Malování považuje za relax. „Je to taková psychohygiena, jiní lidé si chodí třeba zaběhat a já maluji. Dělám to nárazově, střídají se období, kdy maluji intenzivně a doba, kdy sem se tomu moc nevěnuji. Mám pocit, že je to tak správně. Člověk by měl dělat, co chce a kdy chce,“ naznačil Jan Samec nejmladší. Občas si nechá i od otce poradit.

A jelikož hlavní autor pochází z Karlových Varů, jako aperitiv posloužilo příchozím několik druhů Becherovky a k chuti přišly nefalšované lázeňské oplatky. Mezi váženými hosty nechyběl poslanec a malíř Pavel Klíma, emeritní náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky brigádní generál Zdeněk Jakůbek, brigádní generál Hasičského záchranného sboru Josef Slavík, starosta obce Želeč Ladislav Stejskal a další.