V loňském roce to byli právě pojišťovací poradci největší domácí pojišťovny, kteří mezi sebou vyhlásili finanční sbírku s cílem podpořit porodnice v regionech. Během poměrně krátké doby se jim podařilo vybrat téměř 600 tisíc korun, které Generali Česká pojišťovna prostřednictvím své nadace zdvojnásobila.

„Jde o naši vůbec první dobročinnou sbírku mezi našimi obchodníky. Její úspěch a štědrost dárců pozitivně ovlivní životy předčasně narozených dětí, kterých jen v Česku přijde každý rok na svět až 10 tisíc. Jsme skutečně hrdí na to, že naše zapojení do The Human Safety Net přináší cílenou pomoc do regionů. Letos bychom chtěli v podobné aktivitě pokračovat,“ komentuje aktualitu Tomáš Marek, ředitel interní distribuční sítě Generali České pojišťovny.

Sbírka reagovala na prosby maminek předčasně narozených dětí, které volají po pohodlném sezení během několikahodinového klokánkování, což je výraz pro intenzivní kontakt rodiče s miminkem, a po křesle, ze kterého se po porodu Císařským řezem dobře vstává.

Klokánkovací křesla byla vybrána po odborné konzultaci s nadačním fondem Vita et Futura, který působí při porodnici U Apolináře v Praze – předním porodnickém zařízení, který se věnuje těm nejzávažnějším případům v oblasti gynekologie a porodnictví.

Křesla a hnízdečka do 16 regionálních porodnic

Za částku 1,2 milionu, která se ve sbírce sešla, pořídila a v těchto týdnech předává Generali Česká pojišťovna prostřednictvím své nadace celkem 27 klokánkovacích křesel ve 4 různých typech. Křesla byla zvolena po dohodě s jednotlivými regionální perinatologickými centry tak, aby odpovídala jejich specifickým i prostorovým potřebám. Křesla zvýší kapacitu pro klokánkování maminek s dětmi napříč regiony a v Praze a na Vysočině zamíří hned do dvou porodnic.

Společně s křesly do porodnic putuje také 100 dětských hnízdeček Neobed. Hnízdečka jsou speciální podložky pro miminka, která napomáhají pocitu bezpečí a rodičovského obejmutí v době jejich odpočinku.

The Human Safety Net v Česku

Generali Česká pojišťovna se do globální aktivity The Human Safety net zapojila v roce 2018, a to cílenou podporou českého porodnictví (společně s nadací Vita et futura) a také následné péče o rodiny s dětmi, které se po komplikacích během porodu potýkají s nepřízní osudu (společně s Nadací Leontinka).

Finanční podpora výše zmíněných dvou sektorů má celou řadu pilířů. Jedním z nich jsou také finanční sbírky, které Generali Česká pojišťovna pořádá mezi svými zaměstnanci a obchodníky. Mezi další patří firemní dobrovolnictví nebo podpora vzdělávání studentů, kteří se věnují oblasti porodnictví.