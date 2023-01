"Ve druhé polovině 19. století se městská zástavba v Českých Budějovicích přesunula za hradby města. Majitelé okolních realit výhodně prodávali pozemky na stavební parcely. Patřil k nim i pan H, který své pozemky prodal na stavbu družstevních domků. Ve svém vlastnictví si ponechal pouze malou plochu se studnou a přístupem k ní uvnitř domovního bloku. Novým vlastníkům tak zajistil přístup k vodě. Přesto se pan H ocitl na seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků. Českobudějovický ÚZSVM dohledal a doplnil potřebné údaje a podal podnět k projednání dědictví. Protože nebylo dědiců, pozemek se studnou připadl státu jako takzvanou odúmrť," vysvětluje Michaela Tesařová.

Není to váš pozemek? Tisícům nemovitostí chybí vlastník, mohou propadnout státu

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Jde tedy o majetek po zemřelém, který nezanechal závěť a zemřel bez dědiců. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu. Zdroj ÚZSVM

Stát podle ní rozhodl o prodeji nemovitosti v elektronické aukci. V přípravném řízení ale pracovníci úřadu zjistili, že pozemek se studnou je obklopen oplocenými dvorky domů a bez možnosti přístupu. Současně byl předmětem značné nevůle mezi sousedními vlastníky domů. "Do doby vyjasnění vzájemných vztahů byl prodej odložen. Byli osloveni nejbližší sousedé s nabídkou přímého úplatného převodu do spoluvlastnictví. I přes napjaté vztahy se většina z nich nakonec dohodla a smlouva byla úspěšně uzavřena. Úřad tak přispěl k vyjasnění majetkových vztahů a zklidnění emocí mezi sousedy," doplnila.

Podobných případů, kdy je nejasný vlastník pozemků, řešil ÚZSVM na jihu Čech víc. Seznam takto neidentifikovaných nemovitostí najde veřejnost na webových stránkách úřadu.

Chyba v titulu inženýr u jména

Třeba vloni v říjnu dotáhli pracovníci úřadu do konce nejasné vlastnictví na Kardašovořečicku, za které mohla záměna jmen před 60 lety. Pracovníci ÚZSVM v Jindřichově Hradci pomohli podle mluvčí Michaely Tesařové na základě žádosti, kterou podal možný dědic, prokázat, že jeho předek byl vlastníkem dvou pozemků v Kardašově Řečici.

"Poté, co na konci 60. let zemřel bývalý tovární inženýr a zároveň majitel čtvrt hektaru pole, dědicové získali jen poloviční podíl pozemků. Notář se společně s dědici domníval, že druhá polovina patří jednomu ze synů zemřelého, který měl shodné jméno. Dnes jeden pozemek stále slouží jako pole, druhý byl v průběhu času včleněn do rozšiřujícího se průmyslového areálu. Ve starých listinách, které zaměstnanci úřadu obstarali z různých archivů, se našlo bližší vysvětlení dřívější chybné úvahy o spoluvlastnictví," uvedla mluvčí.

Pokračovala, že majitel, který za Rakouska-Uherska pracoval jako inženýr v továrně, půlku pozemků získal v roce 1931 odevzdací listinou po otci. Druhá polovina mu o desetiletí později připadla odevzdací listinou po matce. "Inženýrský titul měl ale uveden jen v pozdější listině a stejného vzdělání v mezičase dosáhl také jeho stejnojmenný syn. V době první republiky se data narození do převodních listin nezapisovala. Bývalá geodézie obě osoby při uzavírání pozemkových knih zaměnila a založila podílové spoluvlastnictví," doplnila.

Pozemek pod trafikou

Neméně zajímavý je také případ malého pozemku pod kaštanovou alejí v Českých Velenicích, který se podařilo dotáhnout do konce v roce 2020.

Vyřeší se nejasné vlastnictví pozemku v centru Velenic

Pozemek s výměrou 27 metrů čtverečních je sice malý, ale díky svému umístění byl poměrně významný. Nachází se totiž v kaštanové aleji uprostřed města. "Za druhé světové války na něm stála trafika. Nevypořádané vlastnictví i k takto nepatrnému majetku mohlo ztížit revitalizaci aleje, kterou město připravovalo. Zaměstnanci úřadu se podle mluvčí z historických dokumentů dopátrali, že v katastru zapsaný vlastník zemřel v polovině 60. let. Archivní listiny zaslali soudu a požádali o dodatečné projednání pozůstalosti. V dědictví malá parcela připadla vnukovi zesnulého majitele, od kterého ji pak město obratem odkoupilo," přiblížila Michaela Tesařová.