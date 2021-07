Nebude třeba se nikde přihlašovat, přijít může každý, kdo bude mít potřebu nechat se zdarma imunizovat. Autobus bude jezdit vždy od pondělí do soboty od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin a stavět na sedmi pevných a třech dalších frekventovaných místech, například u nákupních center nebo středisek volného času - koupališť a podobně. Podávat se v něm bude vakcína Johnson&Johnson, u které prý stačí k plné imunizaci jediná dávka.

Aktuálně je proti covidu naočkováno skoro 60 procent obyvatel města. Další šance otevírá právě rotující autobus, jak ocenil starosta Klaus Luger.

Další možností je od čtvrtka "pop-up" očkovací trasa pro spontánně rozhodnuté v Plus City v Paschingu, otevřená ve čtvrtek a v pátek od 14 do 20 a v sobotu od 10 do 17 hodin. V provozu bude nejméně do 4. září. V lineckém Design Centru budou očkovat každou sobotu od 8 do 17.30 hodiny.

Ve Vídni zkoušejí jinou cestu. Vakcínu vozí v pátek a na konci víkendu lodí po Starém Dunaji a na zastávkách ji aplikují na břehu zájemcům, kteří se nemusejí ohlašovat předem. Akce potrvá celé léto.

S klesajícím zájmem o očkování se potýkají leckde v Horních Rakousích, nejvíc v okrese Braunau. Praktický lékař Kurt Roitner k příčinám říká: "U nás koluje mnoho fake-news. Jsou lidé, kteří je na sociálních sítích podněcují a šíří jimi nejistotu. Měli bychom ale naslouchat expertům. Když budu mít nádor na mozku, budu také věřit zkušenému neurochirurgovi, nemocní rakovinou se budou řídit radami onkologa. U korony by tomu nemělo být jinak, lidé by měli věřit celosvětově uznávaným expertům…"

Situace se šířením covidu je znepokojivá, jen ze čtvrtka na pátek přibylo 341 pozitivních, ale ministr zdravotnictví Wolfgang Mückstein (Zelení) ujišťuje, že 22. července skončí povinnost nošení respirátorů v obchodech s výjimkou supermarketů. Nadále budou užívány v prostředcích hromadné dopravy.

Extrémní sucho u sousedů

"Za uplynulých 60 let bylo jen v roce 2003 první pololetí ještě sušší než letos," píší OÖN. Důsledkem jsou klesající hladiny spodní vody a snížené odtoky. Srážky byly proti minulým letům nižší o téměř čtvrtinu.

Ke zjišťování jsou v Rakousku pravidelně vyhodnocována data 5000 měřicích stanic sledujících množství srážek, odtoků a hladiny spodní vody. Za první pololetí byla dlouholetá střední hodnota srážek dosažena jen v lednu a v chladném květnu. Ve všech ostatních měsících k průměru chybělo 40 až 55 procent srážek. Celorakousky je dlouholetý průměr prvního pololetí asi 38,6 krychlových kilometrů vody, letos jich spadlo ale jen 29,9, tedy asi o 23 procent méně.

350 eur za šálek kávy

Prezident spolkového svazu e-mobility (BEM) Kurt Sigl (63) z Ingolstadtu musí zaplatit 350 eur za šálek kávy, kterou vypili 8. ledna s manželkou před barem ve vnitřním městě. Tehdy platila povinnost nošení roušek. Dvojici zahlédl policista a uložil Siglovi zmíněný trest. Jeho manželku, která se ihned omluvila a roušku si nasadila, napomenul.

Ve čtvrtek zamítl jeho žalobu proti uložené pokutě úřední soud v Ingolstadtu. "Nejsem odpůrcem nošení masek, ale skutečně jsme o nařízení nevěděli, nejednali jsme úmyslně. A nestáli jsme tam sami," hájil se. Dostali se do vzrušené diskuse, při které ho měl policista dokonce nazvat "říšským občanem" (lidé, kteří odmítají uznávat zákony SRN - pozn. red.) poté, kdy nemohl prokázat totožnost. Také jeho manželka, slyšená jako svědkyně, vnímala nepříjemnou situaci jako velice agresivní. "Policista se na nás totálně zaměřil," řekla. 52letý kontrahend líčil konflikt zcela jinak, Kurt Sigl prý vystupoval "blahosklonně", on jako "malý policista" postupující podle předpisů ho prý zřejmě urazil. "Řekl mi, že nemám páteř," uvedl soudkyni.

Prominentní delikvent…Zdroj: Deník/Donaukurier

Ta uvěřila policistovi, Sigl musí zaplatit pokutu a náklady řízení. "Podle mne jste nebyl moc rozumný," řekla v odůvodnění. "Roušku jste si sejmul vědomě k pití kávy. A že jste o povinnosti ji nosit nevěděl, to neberu…" Téma "říšského občana" pak nebylo předmětem soudního jednání. "Celkově to pro vás bylo velmi drahé kafe. Vezměte to sportovně," uzavřela. Jestli se odsouzený odvolá, si prý ještě musí nechat projít hlavou.

Jako prezident svazu se Sigl zasazuje o prosazení elektromobility při přechodu na obnovitelné zdroje energie v Německu, uvádějí stránky BEM. Hlavní pozornost klade na propojení všech relevantních aktérů. Cílem jeho práce je zlomení tradičních struktur a myšlení, aby se mohly uplatnit inovativní koncepty a e-mobilita mohla přispět k trvalé redukci emisí a ochraně klimatu. Do práce BEM prý vnáší mnoholeté profesní zkušenosti z oblasti techniky a bezpečnosti jízdy, technickou kompetenci a také četné kontakty…

Zabíjel ze žárlivosti

Před Okresním soudem v Ambergu stojí od pátku 58letý muž, který loni v červnu usmrtil nožem ve Schwandorfu na terase rodinného domu 57letou bývalou manželku a jejího nového 69letého partnera (náš web informoval). Krátce před činem byl propuštěn z vězení. Po vraždách prchal na kole. Dopaden byl v Čechách.

Pornografie v mobilech

Dolnobavorská policie stále častěji řeší pornografii po mobilech. V roce 2019 zjistila 206 deliktů pornografie, loni o 160 víc (+78 %). 103 pachatelů bylo mladších 14 let. Trestný obrazový materiál rozesílají podle policie "z neznalosti a nízké mediální kompetence smartphonové generace". Jediné kliknutí ve whatsappové skupině může mít těžké důsledky, varuje policie. "Každému, kdo taková data drží nebo šíří, hrozí nebezpečí, že ,prošvihne´ svou budoucnost," uvedla ve zprávě. Novela platná od 1. července jí zase přidělává práci, už teď je téměř denně nasazena při domovních prohlídkách. Držení dětské pornografie má být trestáno minimálně ročním odnětím svobody. Tedy stejnou sankcí jako loupež nebo těžké ublížení na zdraví.