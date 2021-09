Vysvětluje pojem Wimmerkanal. Zatím co švarcenberský plavební kanál v Čechách a v Horních Rakousích je jako mistrovské dílo stavitele Josefa Rosenauera součástí světového kulturního dědictví, "téměř neznámý je srovnatelný projekt v Bavorsku, který překonává rozvodí Ilzu ústícího v Pasově do Dunaje". "Jeho konstruktér c. k. plukovník Freiherr von Wimmer se očividně orientoval na plány Josefa Rosenauera," pokračuje.

Padesátikilometrový kanál vznikl v roce 1806 ke splavování dřeva. Stavělo jej na tisíc dělníků. Kromě rakouských vojáků bylo do práce zapojeno i místní obyvatelstvo, také z Grainetu. Měl svádět všechny potoky oblasti a směrovat vodu k Dunaji. Vede od Mauthu přes Annatal a Hinterschmiding k Erlau u Jandelsbrunu, ale dnes jsou po něm patrné jen části.

Turistický průvodce Heinrich Vierlinger (74) z Freyungu se historií stoky zabývá dlouho. Uvádí, že Wimmer získal od Vídně povolení ke stavbě ne zcela bez postranních úmyslů - patřily mu velké lesní plochy v českém příhraničí, a bylo pro něho zajímavé dřevo co nejrychleji přepravovat k Dunaji a po něm dále do Vídně, která potřebovala topivo. Kanál stavěly paralelně malé skupiny dělníků na jednotlivých úsecích. Velmi chudí zemědělci se museli vzdávat toho nejcennějšího, půdy… Čety už tehdy měly nivelační přístroje, ale stavba byla velmi fyzicky náročná. Tu a tam bylo nutné i odstřelovat skálu.

Vierlinger má proto za obzvlášť hořké, že jeden rok budované zařízení nikdy nebylo uvedeno do provozu. Podle něho kvůli bitvě u Slavkova: aby mohli bojovat proti Napoleonovi, byli z prací v Bavorském lese staženi nasazení rakouští vojáci. Po porážce rakousko-ruského spojenectví bylo území včetně Wolfsteinské země přiděleno Bavorsku. "Důsledkem bylo, že Wimmerkanal zmizel do bezvýznamnosti," uvádí historik. I tak by bylo těžké spíše klidnou vodou reschbachského potoka a menších přítoků zásobovat kanál dostatkem vody. To by bylo možné jen po tání sněhu na jaře, uvažuje.

Putování po stopách této stavby je zdarma, organizátoři prosí jen o dobrovolné příspěvky pro chystanou knihu o kanálu, píše PNP.

Malé pivovary společně

Největší nezávislé pivovary Rakouska chtějí postupovat společně proti jedničce na trhu Brau Union sídlící v Linci (2500 zaměstnanců, třináct druhů piva, osm pivovarů), která od roku 2003 patří k nizozemskému koncernu Heineken, druhému největšímu na světě, napsaly OÖN.

Značky Stiegl, Ottakinger a zatím osm dalších pivovarů z celého Rakouska, Murauer, Schremser, Zwettler, Freistädter, Hirter, Schloss Eggenberg, Trumer a Mohrenbrauerei, si začaly dělat reklamu společnou pečetí Rakouský privátní pivovar - stoprocentně nezávislý (a navždy nekoncernový), řekl v úterý při prezentaci společné iniciativy šéf Ottakringeru Siegfried Menz.

Pečeť má být vytištěna na všech etiketách, plechovkách a zátkách deseti pivovarů. Jejich aliance představuje asi 28 procent produkce piva v republice a má dál růst - v Rakousku je přes 250 nezávislých pivovarů, většinou malých s produkcí silných piv. Ty všechny by mohly být členy svazku, pokud jsou v rakouských rukách. Předsedou nové komuny je Ewald Pöschko, šéf Braucommune ve Freistadtu.

OÖN dodávají, že v Rakousku loni uvařili kolem 8,5 milionu hektolitrů piva. Deset soukromníků stojících za Siegelem vystavilo 2,2 milionu hektolitrů.

Skončí s "genderovou" mluvou?

Bavorská vláda řešila genderovou mluvu "spravedlivou pro obě pohlaví", jak se prudce šíří po Německu mj. důsledným oslovováním (učitelé a učitelky, doktoři a doktorky atd.). Premiér Markus Söder (CSU) vyzval k jejímu přiměřenému užívání místo nadměrečného a k obraně občanů před přehnanými požadavky. Podle zásady Žít a nechat žít podle něho každý smít říkat, co chce. Tresty za "negendera" nemají být.

V diskusi vlády padaly i dotazy na případy horšího hodnocení žáků za užívání "negenderové" mluvy při zkouškách. Ministr pro vědu Bernd Sibler žádné konkrétní stížnosti nedostal. Užívání "správné" mluvy nesmí být žádným hodnotícím kritériem. Pokud by se tak stalo, mají se dotčení obrátit na ministerstvo.

Užívání generických maskulin, tedy slov, které slouží jako všeobecný zahrnující pojem (třeba "muž" jako norma pro skupinu osob, ve které jsou i ženy), už neodpovídá duchu doby. V posledních letech se proto důsledněji užívalo například "studenti a studentky", alternativou ale je neutrální označení "studující". Užívání hvězdiček „Lehrer*innen, Kolleg*innen“ a jiných variant je ale nežádoucí například při zkouškách, které vyžadují oficiální úřední jazyk.

Carolina Trautnerová, ministryně pro rodinu, míní, že by se rovnoprávnost mužů a žen měla odrážet i v jazyce, ale ne moc komplikovaně, hvězdičky a podtržítka zatěžují bezbariérovost. Cílem je srozumitelná řeč blízká občanům.

Česká stopa ukradených aut

Policie ve Zwieselu zajistila dvě vozidla, která byla pravděpodobně odcizena, píše PNP. Začátkem září zjistila při kontrole BMW 740i, že do něj byly vestavěny díly z odcizených aut a že bylo manipulováno s identifikačními čísly. Několik dnů poté kontrolovali VW T5, u kterého zjistili, že bylo nahlášeno v Čechách v roce 2013 jako odcizené. "Také v tomto případě byla odhalena řada manipulací směřujících k zamlžení skutečné identity vozidla," uvádí list. "Oba vozy byly zadrženy a proti jejich řidičům zahájili v Deggendorfu vyšetřování, kromě jiného pro podílnictví," uzavírá deník.

Zase zachraňují zeměkouli

V pátek budou v celém Rakousku opět demonstrace za ochranu klimatu. Poosmé je v celém světě svolalo hnutí Fridays For Future. Cílem je společně zvýšit tlak na politiku, uvádí list. V Linci začne akce ve 14 hodin před Hlavním nádražím, píší OÖN. Ve 14.45 účastníci vyrazí na pochod k Dunaji, kde v 16.15 začne mítink mezi Lentosem a Brucknerhausem. Během celého shromáždění musejí manifestující nosit roušky a dodržovat pravidla 3G. Ilustrační foto: Deník/OÖN/Volker Weihbold

Fenomen Banksy za humny

V nepravidelných odstupech času se vynořují práce britské ikony street-artu Banksyho na domovních zdech, plotech a veřejných místech, píší OÖN. Vždy se jedná o poetické, precizní a v poselstvích geniální společensko-politické komentáře. Od 19. listopadu podá výstava více než stovky jeho prací - tisky, graffiti, instalace, sochy - v hale lineckého centra Tabačka jedinečný přehled jeho díla. "A zcela podle tvůrcova motta ,Copyright is for losers´ jde o hommage Banksovy anonymity a ne o autorizovanou výstavu," uvádí list.

Banksyho holčička.Zdroj: Deník/OÖN

Připomíná, že tento "fantom uměleckého světa, kterého nikdo nezná", už dávno dobyl trh s uměním. V roce 2019 dosáhl jeho olej "Devolved Parliament", na kterém jsou poslanci britského parlamentu zobrazeni jako opice, v aukci Sotheby’s 11,1 milionu eur. Když rok předtím byla jeho práce "Girl with Balloon" rovněž u Sotheby’s v Londýně vydražena za 1,2 milionu eur, zničila originál v rámu uložená automatika. Naposledy byl prodán obraz "Game Changer" za 19,5 milionu eur. Výnos Banksy věnoval britskému zdravotnickému systému, uvádí linecký list. Na ilustraci je Banksyho "Dívka s balonem".

Výstava "The Mystery of Banksy – A Genius Mind" v linecké Tabačce potrvá od 19. listopadu do 22. března 2022. (www.mystery-banksy.com)

Laptopy školákům už vyrážejí

V úterý začali v Rakousku distribuovat laptopy a tablety školám, píší OÖN. Do konce pololetí má být žákům pátých a šestých tříd rozděleno 150 000 přístrojů opatřených ministerstvem školství v ceně 250 milionů eur. První předal ministr Heinz Faßmann spolu s hornorakouským hejtmanem Thomasem Stelzerem a jeho zástupkyní Christine Haberlanderovou na gymnáziu v Linci.

Haberlanderová zdůraznila, že „www je pro žáky stejně důležitý jako abc". Do konce týdne půjde zatím 8000 přístrojů do 65 škol čtyř spolkových zemí. Školy si mohly vybrat mezi notebooky a tablety Windows, iPads, Android a renovovanými produkty, ale vždy jen jeden typ na školu. V případě změny školy má být pro žáky připravena výměnná burza. Přístroje budou převedeny do majetku žáků a mohou být používány i privátně. Jejich spoluúčast je 25 % z pořizovací ceny, podle kalkulace ministerstva tedy 25 eur ročně. Rodiny s nižšími příjmy mohou být od poplatku osvobozeny. Na vyšších stupních dostanou tablety i učitelé.

Opět byl Běh svobody

"Ani koronový rok 2020 nezmařil každoroční konání Běhu svobody, zvaného také Běh Zlaté stezky," napsala PNP. Tak se letos už potřetí od roku 2019 vydali s podporou Euregia vytrvalci z Prachatic a bavorského Grainetu na padesátikilometrovou trasu mezi oběma městy s ozdobeným štafetovým "kolíkem".

List připomíná přátelskou smlouvu mezi Grainetem, Waldkirchenem, Prachaticemi a Volary podepsanou v roce 1996 a zvlášť úzké přátelství rozvinuté četnými návštěvami mezi Grainetem a Prachaticemi. "Do něj se přiřazuje nyní také Běh svobody, iniciovaný českou stranou, který symbolicky vede z velké části po stopách středověké Zlaté stezky," píší PNP.

Letos se podruhé startovalo z Prachatic. Na trase přes Křišťanovice a Volary do Stožce, na hranici v Bischofsreutu, do Leopoldsreutu a cílového Grainetu se běžci štafety střídali. V Grainetu je přivítala malá bavorsko-česká gelegace. Nejstarší účastník z české strany, 71letý maratonec Miloš Beneš, předal štafetový kolík se stuhami v barvách Bavorska a České republiky starostovi Jürgenu Schanovi a požádal ho, aby toto znamení přítelství Bavorska a Česka po dvanáct měsíců dobře opatroval, píše PNP.

Místostarosta Prachatic Miroslav Lorenc běžkyním a běžcům pogratuloval a ujistil, že město bude tuto akci dál podporovat.

Účastníci běhu přátelství.Zdroj: Deník/PNP

Aktéři se pak vyfotografovali před obrazem soumarů od malířky Brigitte Hannigové na fasádě jejího domu: zleva organizátor běhu Josef Stemberk se synem Josefem, Jan Kocourek, Karl-Heinz Biebl, Alfred Bauer, Jana Kocourková, Jan Mikoláš, Paula Reichenbergerová, Hans Reichenberger, Stephan Bauer, Heike Bauerová, Miloš Beneš, místostarosta Miroslav Lorenc, starosta Grainetu Jürgen Schano, prachatický radní Petr Kolín, místostarosta Grainetu Willi Ilg a tlumočník Zdeněk Kämpf. Foto: Deník/PNP/Duschl

Nejhorší tým Bavorska…

Žádný bod, žádný vstřelený gól, 141 inkasovaných - amatérský TSV Böbrach z okresu Regen je momentálně nejhorším bavorským fotbalovým mančaftem, píše PNP.

Je z městečka v Bavorském lese se 1600 obyvateli. Mužstvo trénuje tři měsíce Franz Herzog (58). Na snímku v tričku "My jsme tým" je motivuje před duelem nejslabších ve skupině, s Ruhmannsfeldenem III. Ten dal dosud jediný gól a v tabulce je se dvěma body předposlední. Ale i tentokrát Böbrach prohrál - 0:15…

"Mnoho z jeho hráčů už léta nebylo aktivní," popisuje pasovský deník. Herzog popisuje svůj úkol slovy, jako bys měl ve třetí třídě učit látku z prvního ročníku… Většina má padesátku za sebou, ale aby pomohli týmu ze šlamastiky, zaťali zuby, i když z toho zase nic nebylo… Odehráli v sezoně devět zápasů a všechny prohráli dvojciferně. Nejvyšší porážku utrpěli v úvodním duelu - 0:27 v Haselbachu.

Předseda klubu Alfons Drexler (53) vysvětluje médiím z celého Německa, že výsledky jsou pro ně až druhořadé. Opakuje historii. "Bývalý trenér a řada hráčů se ke klubu zcela překvapivě otočili zády krátce před uzávěrkou přihlášek k soutěži. Do té doby fungující herní společenství se sousedním klubem FC Kaikenried bylo naráz vypovězeno a Böbrašští v krizovém zasedání rozhodli to zkusit s vědomím, že nemají k dispozici vlastně žádné fotbalisty. V krátké době se jim podařilo dát dohromady nový tým, který má dnes už 25 hráčů. Přesto je to ovšem totálně nový začátek," píše PNP. Na jejich duel s předposledním se přišlo podívat sto diváků. "Že jdou k zápasům týden co týden, před tím smekám," řekl jeden z nich.

Těžko namotivovat..Zdroj: Deník/PNP

Za šest minut lovil brankář Kilian Schübler míč poprvé ze své sítě, v poločase to bylo 0:7, po 90 minutách 0:15. "Samozřejmě to bolí, ale musíme jet dál. Cílem musí být někdy prohrát jen jednomístně," říká golman.

PNP pak připomíná, co "posledníčky" šlechtí. "Opakovaně se klub angažuje pro sociální účely, naposledy přispěl 700 eury na dětskou protirakovinovou pomoc. A i na hřišti hráči projevují hodně citu pro to důležité, jak prozrazuje pohled na tabulku fair-play. Tam stojí: TSV Böbrach, Platz eins…"