Stát, respektive ministerstvo financí a ministerstvo průmyslu a obchodu, měli v řádu několika let připravit o více než 250 milionů korun. Většina finančních prostředků pocházela z dotačních titulů Evropské unie. V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody od 5 do 10 let.

Před zahájením hlavního líčení soudce Ondřej Kubů upozornil přítomné, aby se vyvarovali nepřístojností. „Už v přípravném řízení se vyskytovaly vypjaté situace a okolnosti. Prosím proto o věcný postup a nadhled, případné invektivy budou důsledně trestány, například pořádkovou pokutou,“ odkazoval na trestní řád (§66).

Několikastránkovou obžalobu přednášel senátu plzeňský státní zástupce Pavel Hajný. I když se v závěru snažil některé body shrnout a zkrátit, četl obvinění déle než půl hodiny. I samotný spis k případu má několik tisíc stránek a vypovídá tak o jeho složitosti. Primární důkazní materiály jsou totiž výhradně listinné podoby.

Neoprávněný majetkový prospěch

Oba muži, jeden jako jednatel, druhý jako zaměstnanec, se měli v letech 2012 až 2014 dopouštět trestné činnosti v Písku i Praze a na dalších místech tím, že čerpali neoprávněně dotace na technologický park v bývalých píseckých Žižkových kasárnách. „Konkrétně se jednalo o 56 % výdajů na různé informační technologie, a to 85 % ze strukturálních fondů, zejména operačního programu podnikání a inovace, a 15 % ze státního rozpočtu, tedy zejména na úkor EU a ČR, za úmyslem pro sebe získat majetkový prospěch,“ přibližoval státní zástupce.

Za pomocí zmiňovaných firem měli manipulovat výběrová řízení, znevýhodňovat další možné dodavatele tzv. aktivních prvků a nakonec také opakovaně nadhodnocovat pořizovací cenu jejich dodávek (z 1,35 milionu na cca 40 milionů). „Společnosti byly personálně i ekonomicky propojené krycím mezičlánkem dodavatelského řetězce a ačkoliv měli dotčení povinnost o tom informovat zadavatele, tak to zatajili. Zatajili i povinnost předložit znalecké posudky, aktivní prvky přeprodávali bez marže a se značným nadhodnocením,“ opakoval Hajný.

Jaromír G. měl mít v tomto případě rozhodující funkci, Radovan P. zase podle obžaloby řídil dodávky. Napomáhat této činnosti měla mimo jiného i osobní asistentka Jaromíra G. tím, že na jejich pokyn měla odesílat upravené žádosti o platby z poskytnutých dotací.

Podle obžaloby si měly zainteresované osoby také předávat emailové zprávy s nabídkami do výběrového řízení. „Jaromír G. se nechal jmenovat do funkce člena hodnotící komise, přestože se podílel na nákupu technologií,“ poukazoval Hajný na možnou podjatost. Stejně tak se měl podepisovat na smlouvy a podklady pro žádosti, i když věděl, že jsou v nich uváděny nepravdivé informace.

Podobným způsobem měli upravovat i další dokumenty, faktury, daňové doklady, smlouvy o dílo, kde měli záměrně navyšovat uznatelné náklady, tedy uvádět částky neodpovídající skutečnosti. „Uváděli nepravdivé a hrubě zkreslené údaje, další informace zamlčovali, doklady tak byly neúplné. Svým jednáním neoprávněně použili finance EU a způsobili tím škodu velkého rozsahu,“ konstatoval žalobce s tím, že skutek považuje za pokračující zločin dotačního podvodu.

Nároky na odškodnění vznesl stát, respektive ministerstvo financí ve výši 214,5 milionu korun včetně zákonného úroku z prodlení a ministerstvo průmyslu a obchodu ve výši 37,8 milionu korun. „Žádám za ministerstvo financí, aby soud pachatelům uložil povinnost společně a nerozdílně nahradit škodu,“ podotkla k senátu zmocněnkyně ministerstva.

Všechno je jinak a on to dokáže

Dopoledne sáhodlouze vypovídal Jaromír G. Čtyřiapadesátiletý prošedivělý muž v elegantním pánském obleku soudu sdělil, že má tři děti, jedno nezletilé, příjem z nezávislé činnosti měsíčně v řádech statisíců. „Mám osobní nemovitost a podíly v různých společnostech, každý máme auto. Výše příjmu záleží také na tom, jestli jsou zrovna dividendy,“ popisoval.