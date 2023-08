Dvojice slavných českých kuchařů opět vyrazila na cesty po Česku. Startuje už třetí řada oblíbeného Souboje na talíři, a to ve středu 30. srpna ve 21.50 na TV Nova. Jan Punčochář a Přemek Forejt, tentokrát ve společnosti Aleše Hámy, diváky vezmou do Českého Krumlova.

Oblíbení kuchaři Jan Punčochář a Přemek Forejt se opět vydají napříč republikou a navštíví výtečné podniky. Ve třetí sérii již nebude Radek Kašpárek, který pracuje na otevření své nové restaurace. Nově budou v každé epizodě hvězdní hosté, kteří vezmou Přemka s Honzou do svých oblíbených podniků. Diváci se mohou těšit například na Ewu Farnou, Roberta Mikluše, Matěje Rupperta nebo v úvodní epizodě Aleše Hámu, který oba kuchaře vzal do vyhlášeného bistra Topinka v Českém Krumlově.

„V každém dílu máme hosta, který nás vede epizodou. Spoustu jmen jsme vytipovali my s Honzou a po domluvě s produkcí jsme vybrali finální seznam, ze kterého vzešel třeba i Aleš Háma. Má rád jídlo, rád vaří. Je skvělý myslivec a rybář. Je to frajer, který se nám do Souboje na talíři hodí,“ popisuje nový koncept pořadu Přemek Forejt a Jan Punčochář jej doplňuje: „Aleš Háma je prakticky z hotelové rodiny. Je to myslivec, rybář, výborně vaří. Má velmi pozitivní vztah k restauracím. Zveme si k sobě lidi, kteří mají ke gastronomii blízko a mohou nám něco nabídnout. Vezmou nás do restaurací, které mají rádi, a ukážou nám něco nového, co my neznáme. My se tím něco přiučíme nebo na to nahlédneme jiným způsobem.“

Zdroj: Se svolením TV NovaSvůj pozitivní vztah ke gastronomii oblíbený moderátor Aleš Háma potvrzuje: „Mě vaření nesmírně baví. Kvůli tomu mám i fůru kamarádů, jako jsou například Honza Punčochář nebo Přemek Forejt. Honza se dokonce úžasně postaral o jídlo na oslavu mých padesátých narozenin. Takhle má vypadat přátelství.“ A první hvězdný popisuje i svou roli v pořadu: „V Souboji na talíři ale nebudu vařit. Ty dva filištíny vyškolím z jedné krumlovské speciality. Funguje zde jedno krásné bistro se speciálním konceptem. Vymyslel jsem jim takovou náročnější cestu, ale myslím, že to kluci nakonec ocení.“

Ani ve třetí řadě Souboje na talíři nebudou chybět souboje ve vaření. Známý host zadá výzvu a Honza s Přemkem se pustí do souboje ve vaření, ve kterém zvítězí ten lepší. Jako obvykle nebude nouze o zábavné momenty, ať už při samotném vaření, nebo při shánění surovin. Diváci se mohou těšit na další sázky a výzvy mezi kuchaři. „Sázky samozřejmě budou a to je možná to, co nás nejvíc baví. Tohle štengrování a blbiny, co jsou tam jakoby navíc. To tam musí být. Kdybych si na Souboji nezadojil, nevyšplhal nějakou skálu nebo se do něčeho nepřevlíkal, tak by to prostě nebylo ono,“ říká Přemek Forejt a showrunner Radovan Síbrt jej doplňuje: „Jednou to bude bolestivá koupel ve vaně plné ledu, v dalším díle zase konzumace chipsu napuštěného nejpálivější papričkou a samozřejmě nebudou chybět ‚umělecká vystoupení‘, jako je například výrazový tanec a další.“