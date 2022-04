Stařičký sportovní komplex není v majetku města, ale jeho hrací plochy a zázemí jsou obyvateli Písku hojně využívány. „Sportuje tu až tisíc píseckých dětí,“ řekl během projednávání zastupitel a zároveň jednatel TJ Sokol Písek Petr Soušek (Piráti). Právě tento fakt byl jedním z hlavních argumentů pro téměř jednohlasné schválení příslibu dofinancování. Proti byl pouze Martin Brož (Piráti).

OBRAZEM: Žďákovský most spojuje břehy Vltavy už 55 let

Návštěva sportovci a školními třídami vytíženého zařízení je s postupem let stále méně komfortním zážitkem. „Není to nadstandard, ale spíše nutnost, aby hala a sokolovna mohly další roky fungovat,“ potvrdil Miroslav Janovský (Pro Písek) nutnost rekonstrukce, která se kromě vylepšení zázemí zaměří také na energetické úspory.

Vedení Sokola však ještě nemá vyhráno. Maximálně devítimilionová injekce bude městem poskytnuta pouze v případě, že organizace bude úspěšná s žádostí u Národní sportovní agentury. Pokud by navíc došlo v období deseti let od poskytnutí příspěvku k prodeji objektu, město Písek by částku povýšenou o inflaci požadovalo zpět.