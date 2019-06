Objekt slouží především pro činnost dětí a mládeže z oddílu rychlostní kanoistiky. Město už podpořilo zateplení budovy a opravu vnitřních prostor. „Členové klubu udělali velký kus práce svépomocí,“ informovala starostka Písku Eva Vanžurová zastupitele, kteří měli o finanční podpoře rozhodnout.

Sokol chce v rekonstrukci loděnice pokračovat, a to opravou vnějšího pláště skladu lodí i vnitřních prostor hlavní budovy. Budou se dělat nové odpady, kanalizace i podlahy, kolem areálu také část oplocení. „Město pomohlo s první částí opravy, a tak bychom to měli pomoct dotáhnout. Členové oddílu do loděnice i tak hodně investují,“ doplnila starostka. Zastupitelstvo přikleplo Sokolu milion korun, který bude následně zařazen do rozpočtové změny.