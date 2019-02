Milevsko - Na jedné straně názor zastupitele Miroslava Doubka, podle kterého se Milevsko zbavuje nebytových prostor. Na druhé straně argument zastupitelky Ivany Stráské o tom, že jsou nevyužité a město za ně nedostává nájemné.

Zastupitelé jednali o tom, zda Sociální služby města Milevska (SSMM) získají do užívání nebytové prostory v domě s pečovatelskou službou v Libušině ulici. Kromě Miroslava Doubka hlasovali všichni pro. „Zbavujeme se další místnosti, která by mohla sloužit k příjmu," vysvětlil Miroslav Doubek.



„Byl bych rád, abyste mysleli na to, až někdy budeme řešit potenciální zdroj úspor, že postupně všechny komerční objekty v těchto zařízeních předáváme a pak se budete divit, že město nemá jiné příjmy než z daní," dodal zastupitel.



Sociální služby podle slov ředitelky Marie Jarošové budou mít z činnosti zisk. Místnost budou využívat k masážím. „Naši zaměstnanci mají rekvalifikační kurzy na rekondiční masáže a klienti pečovatelské služby masáže rádi využívají. My z toho samozřejmě příjem máme," vysvětlila ředitelka, která popsala, že dříve v prostorách byla ordinace lékaře a poté rehabilitace.



„Postupně, jak se poliklinika rekonstruovala a renovovala svoje prostory, ordinace byla čím dál méně využívaná a lékař tu trávil stále méně hodin. To samé se týkalo i rehabilitace," řekla Marie Jarošová.



Zastupitelka Ivana Stráská převod prostor podporovala. „Pokud nám z nich neplyne žádné nájemné, bude jenom dobře, když je sociální služby budou využívat a budou z toho mít příjem. O to méně jim pak dá město jako provozní příspěvek," uvedla Stráská, která připomněla, že při schvalování rozpočtu na letošní rok město snížilo příspěvek SSMM o zhruba půl milionu korun.