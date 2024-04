Ve středu 24. dubna dorazila na náplavku řeky Otavy v Písku první várka speciálního písku, ze kterého hned začala vznikat očekávaná díla. Velké turistické lákadlo vznikne ve městě už poosmnácté.

Na náplavce u Kamenného mostu už vznikají sochy z písku. | Foto: Foto: Petra Měšťanová

Tvorbu pětice soch letos pro město zajišťuje firma sochaře Mariana Maršálka, který ztvární tři objekty a na další dva přizval Josefa Faltuse, který už má s vytvářením obřích děl u Otavy též mnohaleté zkušenosti.

Bagr ve středu naplnil jemný štukový písek do pyramidy zpevněné dřevěnými pražci a sochaři následně začali materiál hutnit a tvořit jednotlivá díla. Výška letošních soch bude od dvou do 3,5 m, jak informovala Edita Kučerová z odboru školství a kultury MÚ Písek. „Tvorba jedné sochy zabere čtyři až sedm dní. Další navezení písku a dusání do forem proběhne v pátek 3. května," informovala s tím, že poté se stejně jako loni otevře možnost zkusit si vyřezat svou sošku z písku i veřejnosti.

Mladou fenku někdo zastřelil na zahradě na sídlišti Portyč. Rodina žádá o pomoc

Námětem letošních obřích soch je Voroplavba jako příběh dřeva, řeky a lidí. Pískem totiž v minulosti vory hojně proplouvaly, ale také se zde vázaly. „Vaziště Na Bělidle bývalo proti ostrovu a tzv. nové vaziště vzniklo pod městem. U Smetáka a na ostrově byly situovány plavecké hospody. Na jezu u Podskalského mlýna se z každého voru vybíralo clo," připomněla Edita Kučerová a doplnila, že město Písek rovněž od 20. let 18. století patřilo mezi nejvýznamnější podnikatele na Otavě a dopravovalo do Prahy či dále do Německa dřevo z rozsáhlých městských lesů.

Význam voroplavby byl roce 2022 oceněn zapsáním na Seznam nemateriálního kulturního dědictví UNESCO. Písek si letos připomene tuto starobylou tradici řadou aktivit. Vedle pískových soch je takovou připomínkou vorová tabule na nábřeží Otavy doplněná výstavou o voroplavbě, kde se v průběhu léta uskuteční řada tematických besed.

Vernisáž pískových soch se uskuteční v pátek 17. května ve 14 hodin. Za příznivých podmínek zůstanou sochy volně ke zhlédnutí do podzimu.