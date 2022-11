Slavnostní zahájení výstavy Sochy se bude konat od 16 hodin. Úvodní slovo pronesou Pavel Klíma, náměstek hejtmana Jihočeského kraje, a ředitel Prácheňského muzea Jiří Prášek. Výstava, jejíž konání podpořilo město Písek, bude otevřena v Galerii píseckého muzea až do konce roku 2022.

Sochařka Paulina Skavova (*1976) absolvovala gymnázium v Trutnově a poté dva roky studovala na Střední průmyslové škole kamenické a sochařské v Hořicích. Při přijímacích zkouškách na Akademii výtvarných umění v Praze si ji vybral do svého ateliéru profesor Karel Nepraš, u kterého studovala až do jeho smrti v roce 2002. Studia dokončila v ateliéru intermediální tvorby Milana Knížáka roku 2003. Téhož roku získala státní švýcarské stipendium a absolvovala postgraduální studia na Hochschule für Gestaltung und Kunst Luzern. V letech 2004–2005 byla asistentkou v grafické škole Vladimíra Kokolii na AVU.

Acond položil základní kámen nové výrobní haly na moderní tepelná čerpadla

Umělkyně žije a tvoří v Novosedlech na Písecku, nemohla tedy uniknout pozornosti kurátorky výtvarných muzejních sbírek Martiny Měřičkové. Jak uvedla, tvorba Pauliny Skavové se v Písku představuje nepřetržitě od roku 2011. "Její bronzová busta MUDr. Václava Šťastného zdobí jedno z nádvoří zdejší nemocnice," poznamenala kurátorka s tím, že díla Skavové však dalece přesahují hranice píseckého regionu.

"Její sochy a reliéfy najdeme na různých místech v Čechách i v zahraničí, například v Trutnově se nachází třímetrová socha Rýbrcoula a pro anglický Manchester vytvořila komika Franka Sidebottoma. Je také autorkou řady pamětních desek, třeba Radovana Lukavského, Josefa Mašína nebo Miloše Havla," informovala Martina Měřičková s tím, že kromě soch se věnuje také filmové a divadelní scénografii, její četné autorské realizace jsou k vidění ve filmech Protektor, Odcházení, pro produkci HBO vytvořila scény do seriálů Krypton či Knightfall, pro Amazon Prime Video pracovala na sérii Wheel of Time.

Probační dům brzy přivítá první obyvatele. Najdou tu útočiště po opuštění vězení

Na výstavě Sochy nebude chybět autorčino ikonické dílo Pistolnice ze sbírek Národní galerie či skleněné reliéfy vzniklé ve spolupráci s G1 Glass art studiem. Součástí těchto skleněných objektů bude audio instalace, jejímž autorem je Petr Seifert. Autorem výstavních textů je historik umění Adam Hnojil.

Paulina Skavova má za sebou desítky samostatných i společných výstav, její díla jsou zastoupena ve veřejných i soukromých sbírkách v Čechách a v zahraničí, například v Národní Galerii v Praze, v Museu Montanelli či v Alšově jihočeské galerií.

Výstava bude v Prácheňském muzeu k vidění až do konce roku, a to denně kromě pondělků od 9 do 17 hodin.